【英超】VAR再發威一晚三連擊　兩護級分子成最大輸家

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-05 13:11

自英超使用VAR起，爭議無日無之，英超周四（4日）深夜的「快車期」，再度變成「VAR之夜」，3場賽事皆有爭議性判決。受害者之一的富咸，主帥柏加再轟VAR，直言「VAR殺死足球」，而今季賽事已多次出現這個VAR「謀殺論」。

英超隊伍經歷過VAR的洗禮後，已深明就算入球也不要太早慶祝，因為不知道VAR可時會介入，破壞慶祝的情緒。

英超自2019/20球季起引入VAR後，爭議判決即隨之而來，VAR已起用接近兩季，其實有關越位拉線的問題或執法尺度問題，依然是茶餘飯後的一大問題。相信球迷們也適應了這種「新常態」，愛隊入波後要「停一停，等一等」，看清楚球證有否收到任何訊號。

周四深夜，彷彿變成「VAR之夜」，3場英超聯賽，每一場也有一個具爭議的判決。

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英超VAR自2019年夏天沿用至今，爭議不斷。（路透社）

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+ 5 + 5 + 5

熱刺作客對富咸的「倫敦打吡」，熱刺憑一球烏龍球奠勝，主隊戰至下半場，達雲臣山齊士試圖大腳解圍卻省中富咸勒美拿（Mario Lemina），皮球及後落在祖殊馬查（Josh Maja）的腳下，該名借將一推一射建功。慶祝不要太早，VAR隨即介入，調查勒美拿有沒有手球之嫌，從慢鏡中看到，勒美拿的手的確與皮球有接觸，但他的左手似乎貼緊身體，加上如此近距離「縮都縮唔切」。不過，VAR隨後同樣判定為手球在先，入球無效。

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達雲臣山齊士解圍省中勒美拿的手部，間接令球隊不用失守。（影片截圖）

富咸搶分失敗，領隊柏加（Scott Parker）當然有話兒，再一次提出VAR「謀殺足球論」，「足球係一個充滿激情嘅運動，但VAR出現之後，一切都唔同晒，球員們唔會即刻慶祝，因為驚VAR會推翻入波，而慢慢失去足球應有嘅熱情。」

勒美拿似乎無心的手球，卻變成畜意手球，最終入球無效。（路透社）

與富咸同為護級分子的西布朗，今仗主場對愛華頓，「拖肥糖」的李察利臣下半場中段接應頭槌建功，西布朗戰至補時階段找到入球機會，兩名借將合作，美蘭尼爾斯右路傳中，中鋒迪亞尼（Mbaye Diagne）禁區內一控一射破網。

西布朗要搶分，先要問過VAR，從鏡頭另一角度看，迪亞尼的位置完全沒有越位，但VAR在另一角度，看到迪亞尼的半隻腳板越位，最終逃不過越位的命運，西布朗同樣因為一個「詐糊」入球而1分變0分。

迪亞尼入球前的站位換個角度看，原來突出半隻腳板。（影片截圖）

另外，車路士對利物浦一仗則出現「手臂越位」，佐真奴交出精準長傳，迪姆華拿接應並挑過艾利臣，再送入空門。可惜，經過VAR翻查後，原來華拿接應前右手前臂突出，被判越位在先入球無效。

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迪姆華拿衝擊越位陷阱，發現他的前臂越位，入球無效。（影片截圖）

英超周中戰果（按圖放大）：

英超第27輪直播賽程（按圖放大）：