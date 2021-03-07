【港超聯】補賽風波理文強硬回應　愉園前鋒：證明我們有力爭冠軍

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-07 19:48

足總上周宣布理文對愉園的菁英盃準決賽將作補賽，由於「判決」反覆，事件再引起球迷熱議，身陷風波主角的兩支球隊，今日比賽後分別回應。

自足總上周五宣布，決定為菁英盃4強補賽，理文一直未有回應。「黃黑軍團」今日聯賽跟愉園互交白卷，行政經理周文健賽後終於開腔，稱球會絕不「彈弓手」，將一如早前聲明所言，拒絕參與補賽。

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理文堅持棄賽 「會接受後果」

對於外界普遍質疑足總決定的理據，周文健指「公道自在人心」，並透露已向球員交代球會立場。若理文棄賽，該隊有機會遭罰款，他表示會全盤接受所有後果，「按賽事章則，或會被判輸及罰款，但最後可能會交由董事局，甚至紀律委員會決定。」

禁賽風波導致場內場外許多恩怨，理文和愉園交手亦特別肉緊（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

愉園再守和強敵 朱偉鈞：有能力爭前四

愉園今日眾志成城，憑頑固防守「零封」理文。由林衍廷、盧斯安奴、黃浩然及屠俊翹等組成的防線，尾段「咬住啖氣」捱過強攻。理文主帥陳曉明大讚敵軍專注防守，值得拿走分數，「當然不希望失分，但對方縮後令我們踢得困難，未能把機會轉化成入球。」

積極參與防守的「快活谷」前鋒朱偉鈞直言，戰果證明愉園有能力爭入菁英盃決賽，甚至奪走冠軍。「我們聯賽對東方（龍獅）、傑志及理文都打和，而且有攻門，聯賽絕對有力爭前四，相信這些球迷都看得見。」

港超聯：愉園對理文傾盡全力，完場後眾將都累極倒地。（袁志浩攝）

他跟主教練鮑家耀都強調，場上只會專注足球，把外界對「禁賽風波」的聲音拋諸腦後。朱偉鈞說：「踢好每一場波，對球迷及球會有交代。」對於菁英盃4強補賽，鮑家耀認為球隊「一定想踢」，但指自己難以控制其他因素，重申會跟隨足總安排。被問到若理文最終棄賽，球會有何想法？他笑言「到時先答」。