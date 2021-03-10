【歐聯】比比由武僧進化成得道高僧　領波圖擊敗神隊友C朗晉級

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-10 14:26

歐聯16強祖雲達斯與波圖的對碰，老而彌堅的不止36歲的C朗拿度，還有較他年長兩歲的皇馬前隊友比比。 大家對比比的印象，或許仍停留在2014年世界盃C朗身邊的「豬隊友」，不過他今仗一夫當關，閃耀全場，頓成C朗的「神對手」。

「唔怕神一般的對手，只怕豬一樣的隊友」——2014年世界盃決賽周G組首戰，德國對葡萄牙，葡軍中堅比比與對手湯馬士梅拿一次碰撞後二人口角，比比沉不住氣一頭頂向對方，梅拿倒地並狀甚痛苦，球證向比比出示紅牌。葡萄牙十人應戰下最終以0：4慘敗，隨後在分組賽出局。當時有球迷感慨C朗拿度身懷絕技，偏偏國家隊隊友總是不爭氣，連累他從未贏過國際大賽錦標，於是用這句傳神的話來描述葡萄牙球王的苦惱。

自此之後，比比的「豬隊友」印象可謂深入民心。比比踢法強悍硬朗，好聽是進取，難聽是爛打和茅柴，經常犯規和向對手毛手毛腳，魯莽領牌更是不計其數，與對手爭頂後扮跌插水的尷尬事件亦不少。他之後與C朗合力贏得2016歐國盃和2018/19歐國聯，已是後話。

2014世界盃比比頭頂湯馬士梅拿一幕，令他成為C朗身邊的「豬隊友」。（Getty Images）

【重溫比比成為C朗豬隊友一幕】（按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

比比一數據勝過祖記全隊

出道20年，比比踢法始終如一。他2007年轉投皇馬，兩年後C朗跟他成為隊友，二人在球會合作多年，直到他2017年離隊轉投比錫達斯。一年後，C朗亦離開銀河艦隊成為祖雲達斯一員，比比上季回到葡萄牙重返波圖。這對在國家隊和球會合作多年的好拍檔，今屆歐聯16強終於相遇，C朗懷着再奪歐聯冠軍的目標加盟這支意甲班霸，首回合卻以1：2落後。

回到主場，祖雲達斯發力狂攻，全場攻門多達24次，當中13次中框，角球亦達19次，攻勢拳拳到肉。54分鐘只剩下十人應戰的波圖，陷入捱打狀態，由比比一夫當關，他今仗個人解圍18次之多，不止無人能及，祖雲達斯全隊加起來，解圍次數也較他少8次，實在十分驚人。18次解圍之中，12次為頭槌解圍，亦是全場第一。跟對手爭頂頭槌，他的成功率是完美的100%，一次都未輸過。

比比全場解圍18次之多，冠絕全場。（Getty Images）

「豬隊友」變「神對手」

此外，比比今仗另有8次搶回控球權、2次成功攔截（tackle）、2次搶截（interception）和2次阻擋射門（blocks）。數據以外所看不到的，是他今仗領導波圖防線指揮若定，適當的時候領軍殺出重圍，不至全場死守。較他年輕15載的基艾沙高速突破，這個「老人家」仍有力狂奔從後阻擋迫得對方射門斜出，全靠他這次關鍵攔截，波圖才不至多失。

歐洲足協官方賽事最佳球員，由為波圖射入致勝一球的奧利華拉奪得，不過比比八面玲朧的表現獲一致好評，與奧利華拉同得全場最高的9分。比比由曾經衝動魯莽的「武僧」，進化為「得道高僧」，38歲之年仍然有心有力，十分厲害。

反觀他在葡萄牙國家隊的「神隊友」C朗拿度，在加時期間波圖的罰球排人牆時跳起避波，導致祖雲達斯在關鍵時刻失球，一夜之間變為「豬隊友」，飽受外界批評。

【比比與C朗——誰是豬隊友】（接圖放大）

+ 11 + 11 + 11

加時倒掛解圍技驚四座

波圖今仗在54分鐘已因伊朗前鋒達利美紅牌被逐，少打一人。一個38歲老將不止要跑足全場，還要戰至加時，實在艱難之極。戰至123分鐘，祖雲達斯繼續發動攻勢，比比這個「老人家」竟能施展一記倒掛解圍，體能強大得恐怖。

【比比123分鐘倒掛解圖連環圖】（按圖放大）

直播室內一眾前球星大讚比比精彩表現，連尼加認為他是個「強悍的競爭者」，「你不希望遇想他，只願他是自己隊友」。里奧費迪南更稱比比今仗表現是教材級示範，「如果我是教練，我會利用他的比賽短片教導年輕中堅的位置感、比賽欲望、溝通、意識、感覺什麼地方有危機、如何利用自己身體和禁區內防守。」

祖高爾直言，比比「毫無疑問是過去20年來最令人不勝其煩的球員」，指出：「我跟里奧在談曼聯和車路士的中堅，而這個38歲的單是球賽閱讀能力一項，足已令他仍是世上其中一個頂級中堅。」