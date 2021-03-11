英超｜曼城輕取修咸頓　迪布尼馬列斯起孖　科頓被踢跌VAR唔見人

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-11 13:24

英超榜首曼城上仗在「曼市打吡」失利，21連勝的紀錄告一段落。「藍月亮」收拾心情後，周中再鬥修咸頓，面對頹勢的「聖人」，今仗慘淪為「出氣袋」，迪布尼及馬列斯分別梅開二度，加上根度簡的入球，結果主場5：2大勝修咸頓。 今季的英超「好朋友」VAR，今仗再度蒲頭搶鏡，菲爾科頓被修咸頓門將麥卡菲踢中倒地，VAR竟沒有任何表示，哥迪奧拿賽後直言今季VAR問題多多，並暗諷賽會如何解釋一切誤判。

曼城早前創下21場的超強連勝走勢，上仗不敵同市宿敵曼聯斷纜後，在榜首依然有雙位數的優勢，一場半場敗仗算是無傷大雅。

「藍月亮」下周中才出戰歐聯16強次回合，今星期在主場先鬥修咸頓，「聖人」上仗擊敗錫菲聯，終止9場不勝的頹勢，今仗作客挑戰曼城。

曼聯打吡戰報捷今季鬥Big 6首勝 曼城連勝走勢告一段落

哥迪奧拿被記者一句話「焫㷫」 憤而回答：我會贏18：0

修咸頓2021年聯賽戰績：

+ 6 + 6 + 6

曼城主帥哥迪奧拿派出強陣應戰，中場大腦迪布尼正選上陣，從後支援馬列斯及菲爾科頓，而貝拿度施華則擔任「假9號」。

傷癒復出後的迪布尼一直未有進賬，菲爾科頓撞射撲出不遠，迪布尼「執死雞」建功，15分鐘先開紀錄，亦是今年1月初後首個入球。

迪布尼自1月後再有進賬，今仗更梅開二度。（路透社）

「藍月亮」及後立即「獲利回吐」，中堅拿樸迪拉跌維斯達加特，球證摩斯直指12碼點，「聖人」隊長禾特普斯操刀中鵠，25分鐘追成平手。

曼城完半場前再發力，馬列斯峨眉月頂內左腳熨射建功，加上根度簡補時階段補射破網，「藍月亮」半場領先3：1。

修咸頓一度由禾特普斯的12碼追成平手。（路透社）

兩軍在換邊後上演「入球騷」，4分鐘內連入3球，修咸頓後半場傳失，曼城隨即反擊，科頓右路地波傳中，馬列斯轉身推橫起腳建功，55分鐘個人梅開二度。

「聖人」立即還以顏色，查阿當斯近射得手，射成較接近的2：4。及後菲爾科頓再度交出助攻，迪布尼擺脫對手禁區內起腳「埋齋」，為曼城奠定5 ：2的勝局。

馬列斯與迪布尼今仗一同梅開二度。（路透社）

科頓禁區被踢跌 VAR零反應又惹爭議

曼城贏波，不足為奇，但領隊哥迪奧拿賽後依然大發雷霆，原來又與VAR有關。上半場中段，修咸頓門將麥卡菲處理回傳時「漏油」，科頓趁機上前「打荷包」，麥卡菲情急下落腳，與科頓有接觸，球證摩斯卻毫無表示，而VAR同樣沒有反應。

【科頓被踢跌連環圖】 （按圖進入）

從慢鏡重播中看見，麥卡菲明顯踢中科頓的左腳，但科頓沒有順勢倒地，反而失平衡後努力站起身射門。正正因為這一球，令哥迪奧拿大動肝火，VAR首當其衝，「大佬呀呢球擺到明踢中晒，咁都無吹罰，球證睇唔到都唔出奇，但我想問VAR去咗邊？」

哥迪奧拿賽後大發雷霆，並希望知道使用VAR的準則。（路透社）

「VAR唔見人，哥帥嬲到暈」，哥迪奧拿直言自己放長雙眼，「留名等睇」賽會如何解釋今季一系列的爭議性判決，哥迪奧拿感覺更像：「我到時睇吓你點兜」。

菲爾科頓賽後接受訪問時，斷言這個犯規是100%的12碼，「我一向都好誠實，我從來都唔會插水，今次我肯定呢一球係12碼。」

科頓被踢跌，可惜VAR突然失蹤。（路透社）

英超第28輪直播賽程（按圖放大）：