桌球│傅家俊或獲發外卡戰巡迴賽　教練揚言表現跟世界前列無異

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-11 18:20

香港首席桌球手傅家俊（Marco）有望獲發「外卡」，參加新一季世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour）。 世界職業桌球與士碌架協會（WPBSA）主席Jason Ferguson更笑言：「我們都很想念這位優秀的球手。」

傅家俊去年因疫情而留港，先後退出世錦賽和全英賽等大賽，世界排名至今已下滑至第72位，跌出可自動獲得世界桌球巡迴賽資格的範圍（前64位）。

曾經歷左眼視網膜退化的Marco現已逐漸康復，他早前表示仍渴望參賽，但只能寄望獲大會發出每季只得兩張的「外卡」。

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傅家俊世界排名已跌到第72位，未能自動晉級新一季世巡賽。（Getty Images）

近日世界職業桌球與士碌架協會（WPBSA）傳來喜訊，主席Jason Ferguson接受訪問時透露，世巡賽有意為Marco「格外開恩」，讓他在2021/22球季重返職業舞台。

「考慮到安全問題，Marco最終選擇缺席比賽。雖然他沒有職業資格，但我們可以很簡單地解決事情。基本上我可認定他有很大機會獲得外卡，我們都很掛念像他這樣的優秀球手。」Jason Ferguson說。

傅家俊近期在其桌球學校開幕日及其他活動上露面：

Marco縱久未在大賽露面，惟他早前在體院練習賽，先以6分25秒的驚人速度打出「147」，及後又做出一桿極為罕見的148度。

難怪連體院教練David Roe也直言，「他表現就像是世界頭16名一樣」。相信Marco若果最終能再度參戰巡迴賽，或能再次為球迷帶來驚喜。

體院教練David Roe在Twitter轉載Marco或獲外卡參賽的喜訊：