【意甲】C朗頭頂腳踢樣樣齊　生涯第57次戴帽　超越比利做入球王

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-15 10:26

祖雲達斯歐聯16強黯然出局，C朗拿度再度無緣捧走歐聯錦標，近日更傳出C朗的離隊傳聞。這名36歲的葡萄牙球王，今仗回歸意甲僅花32分鐘便大演帽子戲法，協助球隊作客3：1擊敗卡利阿里。 C朗拿度的生涯入球數字增至770球，隨後在社交網站發文承認累積入球比球王比利多，並再度向比利表達敬意。

祖雲達斯早前在歐聯16強被波圖淘汰，連續兩年16強止步，而C朗拿度的離隊傳聞隨之而來。「祖記」收拾心情後，返回聯賽繼續爭奪衛冕，今仗作客卡利阿里，C朗繼續正選披甲，與莫拉達及基艾沙合作攻堅。

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歐聯出局後，C朗拿度收拾心情，繼續為祖雲達斯追逐聯賽冠軍。（路透社）

祖雲達斯開賽10分鐘先拔頭籌，C朗再度展示其騰空力，接應古達度的角球傳中，力壓對手跳頂入網。C朗及後被門將在禁區內撲跌，球證直指12碼，並由C朗親自操刀，右腳勁射「無甩拖」破網，上半場25分鐘再建一功。7分鐘後，費達歷高基艾沙傳給C朗，面對對方守衛使出「插花」再起腳施射得手，32分鐘連中三元，領祖雲達斯在上半場已拉開3球的領先。

C朗連中三元，3個入球分別來自頭槌，左腳勁射及12碼。（路透社）

卡利阿里在下半場憑施蒙尼撞射破網，追成1：3的較接近紀錄，C朗在完場前更有機會「大四喜」，單刀面對對方門將竟然高出，但對大局沒有影響，祖雲達斯最終以3：1擊敗卡利阿里，暫時以55分排第3位，並落後榜首的國際米蘭10分。

C朗末段有機會「大四喜」，惟未能把握機會。（路透社）

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C朗承認超越比利紀錄 「比利無論如何是最偉大球員」

C朗拿度今仗是生涯第55次大演帽子戲法，而他的正式比賽入球數字已累積至770球，進一步改寫史上入球王的紀錄。C朗榮升「入球王」後，相關爭議不斷，就像捷克足總早前不承認C朗的紀錄一樣。

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根據數據，球王比利生涯攻入的正式比賽入球為757球，C朗其實早已超越他，惟他在今仗後才提及自己超越比利，所謂何事？C朗拿度賽後透過社交網站發長文，稱比利除了757球外，加上在聖保羅州及巴西軍隊的入球，合共攻入767球，C朗如今「正式」超越比利。

C朗在文中對比利表達其尊敬之情，直言比利是當中球員們的啟蒙老師，即使他的紀錄如何被改寫，比利也是最偉大的球員。

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