【行山】蘇皓兒挑戰狗牙嶺虎吼石河　攀石壁爬碎石難度極高

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-15 19:41

蘇皓兒（Chloe）昨日與朋友去行山，或者準確一點說是爬山。她去了大嶼山狗牙嶺的中狗牙坑及虎吼石河，途中沿澗而上，需要攀爬石壁。行完澗後，她還要攀爬碎石滿佈的虎吼石河。這條路線難度極高，攀爬位置甚多，所需體能亦大，請勿胡亂挑戰。

蘇皓兒今日在Instagram分享她跟朋友到訪虎吼石河，上載了5張爬山照片，當中有4張攝於虎吼石河。蘇皓兒一身行山裝備，還戴了手套，準備充足，攀爬虎吼石河，還有一張攝於中狗牙坑，見到她手腳並用，爬上一堵石壁。昨日，她還在IG Story分享她在石河上環視四方的短片。

【蘇皓兒挑戰狗牙嶺虎吼石河（按圖放大）】

蘇皓兒表示這條虎吼石河的路線很有難度，她在Instagram留言：「同行朋友都說來散步郊遊，只有我一個人覺得很有難度嗎？」她還加了兩個標籤，分別是「爬過虎吼石河」及「我哋就係生死之交」。

虎吼石河屬於極高難度的路線，甚至已超出行山範疇，屬於攀澗及爬山。通常山友都會由引水道路入澗，沿中狗牙坑上溯，途中要攀爬石壁，經常要手腳並用。行完石澗，才到虎吼石河的底部，遊人需要踩住鬆散浮動的碎石上攀，要非常小心，上方可能隨時有石頭滾下來，同時亦很可能將腳下石頭踢下去。

中狗牙坑及虎吼石河位於狗牙嶺，在東狗牙及中狗牙兩條山脊之間的山壑當中，上完虎吼石河後，有人會經過一線生機及閻王壁，登上斬柴坳，接鳳凰徑落昂坪或再上鳳凰山落伯公坳。攀爬虎吼石河後，亦可沿東狗牙或中狗牙落山，但落山過程亦不簡單。虎吼石河難度極高，請勿胡亂挑戰，出發前請做足準備，衡量清楚自己及隊友的能力。

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