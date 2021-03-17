【田徑】日本新星60米欄成績僅次劉翔　亞洲新欄王強勢闖東京奧運

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-17 20:33

日本室內田徑錦標賽首日賽事已驚喜不斷，60米欄男女子組賽事全國紀錄雙雙被打破。 青木益未在初賽和決賽兩度打破自己保持的日本女子紀錄，泉谷駿介同樣兩度刷新男子組紀錄，決賽他跑出7.50秒的成績，僅次於中國欄王劉翔的亞洲紀錄。

日本一連兩日在大阪上演室內田徑錦標賽，60米欄女子組賽事，26歲跑手青木益未初賽以8.06秒，刷新自己2020年創出的8.11秒全國紀錄。她在決賽再以8.05秒，再次將紀錄推前。

青木益未刷新個人保持的60米欄女子日本紀錄。（Twitter）

男子組60米欄初賽極富戲劇性，金井大旺（左）與泉谷駿介與雙雙跑出7.56秒的新日本紀錄。（Twitter）

紀錄在亞洲僅次劉翔

男子組60米欄初賽極富戲劇性，泉谷駿介與金井大旺雙雙跑出7.56秒，刷新後者去年造出的7.61秒日本紀錄。最終「影相」決勝睇到千分秒小數位之下，泉谷駿介為7.554秒，金井大旺為7.558秒，前者以千分之4秒差距「影贏」。

兩人在決賽再鬥過，日本110米欄紀錄保持者高山峻野偷步被取消資格，21歲的泉谷駿介起步加速暢順之下，由中段已經帶出並率先衝線。他不單以7.50秒再次創下日本新紀錄，這個時間更是繼劉翔2012年創下的7.41秒以來，亞洲第二最快時間，令日本全國十分振奮。金井大旺只以7.60秒得第三名。

【日本新欄王——泉谷駿介】（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

強勢向東京奧運進發

泉谷駿介將由起步到第一個欄的步數由8步減至7步，過欄時力量十足，賽後他說是冬訓練習成果，「整個冬天我集中訓練後大腿和臀部力量，很開心訓練有成效。」

東京奧運男子110米欄項目每個國家最多可派出3個代表出戰，日本方面，高山峻野已經靠成績達標取得一席，餘下兩席競爭相當激烈，25歲的金井大旺與「小師弟」泉谷駿介均是有力份子。

泉谷駿介早在2018年已在U20世界田徑錦標賽奪得110米欄季軍成名，1年之後，他在意大利拿玻里舉行的世界大學生運動會再下一城，再次奪得110米欄季軍。他是跨欄項目亞洲其中一個最令人期待的新星之一，今次力壓一眾前輩創下佳績，定必為爭奪奧運資格打下強心針。