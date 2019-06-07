【田徑】超風速下摘銀　「欄后」呂麗瑤：新目標再跑「13秒1幾」

香港「欄后」呂麗瑤今日續戰亞洲田徑大獎賽重慶站第2站，於女子100米跨欄決賽超風速（+2.3）下，飆出13.18秒摘銀，惟個人新紀錄未被承認。她賽後興奮表示雖未能打破個人最佳紀錄（PB），仍對時間打入「13秒1幾」而高興。

呂麗瑤繼周二（4日）在首站決賽以13.42秒摘銀後，延續勇態跑出13.18秒，僅次於跑出13.11秒的日本紫村仁美再添銀牌。雖與金牌擦身而過，其超風速（+2.3）下造出的13.18秒，是她首次突破13.20秒大關，成績亦非常貼近陳秀英25年前造出的13.14秒香港紀錄，僅差0.04秒，下站再創新猷可期。

▼點擊睇呂麗瑤超風速下摘銀片段（受訪者提供片段）

今季勇銳的呂麗瑤在4月多哈亞錦賽刷新個人最佳成績13.32秒，今日超風速未能再破PB，她坦言時間是預料之外：「雖然超風速但都好開心！起碼跑過1幾，是一個很大的進步。我起跑起得差，一出去便被甩開了近一米，上欄便心知不妙。沒有想過可由3秒幾上到1幾。」單是WhatsApp字句間的感歎號，已可感受到她的興奮，下一戰將是7月在拿坡里舉行的世大運，「今季目標達成，新目標是不超風速下再試一次1幾。」

瑤瑤（左一）突破13.20秒大關心情大好，與記者笑言今日是春麗髮型。（由受訪者提供）

陳仲泓跑14.07秒名列第6

至於「欄王」陳仲泓在男子110米欄決賽，僅跑出14.07秒名列第6，「女飛人」林安琪則在女子100米決賽以11.79秒同樣名列第6位。