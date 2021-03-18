【足球轉會】阿古路與隊友存裂痕兼不獲重用　傳離隊但留英超發展

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-18 13:29

猶記得曼城2012年首奪英超冠軍，關鍵一仗的入球功臣正是阿古路，開啟藍月亮雄霸英倫球壇之路。一眨眼已接近9年，這名阿根廷神鋒已年屆32歲。 阿古路今季受傷病影響，坐多過踢，早前在歐聯16強次回合後備入替，隨即傳出與隊友不和傳聞，向教練投訴隊友不傳球給他。日子過得不愉快，不如早日離隊他投，阿古路依然希望留在英超，同屬藍色球隊的倫敦球會莫非是他的最好歸宿？

9年前，曼城首度捧走英超錦標，阿古路正是入球英雄，最後關頭絕殺昆士柏流浪，風頭一時無兩。

9年過去，阿古路如今成為曼城首冠陣容中留隊的最後一人，今季先後受傷及感染新冠肺炎，主帥哥迪奧拿順勢將該名32歲的阿根廷神鋒貶為後備，屬意選用加比爾捷西斯掛帥或「無鋒陣」。

32歲阿古路克服傷患轟年半來首球 今夏勢遭當打新星取代

阿古路今季僅在英超上陣8場，重要性今非昔比。（資料圖片／Getty Images）

阿古路上季依然是「藍月亮」的前線主力，只要無病無痛，大部分時間也正選上陣。英超至今已戰至最後直路，曼城剩下最後8場聯賽，阿古路今季僅上陣8場，寥寥的310分鐘，直至上輪對富咸才取得今季首個入球，亦是相隔417日後的第一個英超「士哥」。

阿古路相隔417天再在英超取得入球（按圖放大）：

阿古路在曼城的地位今非昔比，除了上陣時間外，場上與隊友的交流或許有點端倪。

曼城在歐聯16強順利淘汰慕遜加柏晉級，阿古路在次回合最後15分鐘後備入替，末段一次攻勢，準備斜線入楔，假若迪布尼直線傳給阿古路將會是一個大好的射門機會，惜迪布尼卻選擇交給右路的馬列斯，再扣入大位左腳起腳高出。

根據《ESPN》的報道，阿古路賽後以西班牙文向其中一個教練投訴，直言「佢哋（隊友）唔交波畀我」，出場機會已經不多，如今連隊友的關係亦出現裂痕，今夏約滿的阿古路，在曼城的日子或已進入最後倒數？

外媒盛傳阿古路向教練投訴隊友不傳球給他。（Twitter截圖）

【英超致勝入球榜Top 10】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

即將成為自由身的阿古路，即使年屆32歲，依然是不少豪門的目標人物，盛傳巴塞隆拿及巴黎聖日耳門同樣有意爭奪該名阿根廷神鋒。再次出任巴塞隆拿會長的拿樸達，便希望引入阿古路，來挽留今季約滿的美斯。

足球熱話︱阿古路與美斯如老夫老妻 代抱不平高呼一起打光頭佬

英國《每日郵報》指「BIG 6」之一的車路士亦對阿古路有意思，希望將他由曼徹斯特帶往倫敦。《每日郵報》透露阿古路希望留在英超發展，一旦消息屬實，來季有望看到阿古路穿起另一件藍色球衣出戰。

英超致勝入球榜Top 20 舒利亞稱霸 阿古路認封王絕殺純粹好彩

阿古路在今夏將與曼城約滿，已傳出不少大球會有意出手搶人。（Getty Images）

歐聯最後8強分子：

+ 2 + 2 + 2

【明年6月約滿的球壇巨星】（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

【今季英超十大最差收購】 （按圖放大）