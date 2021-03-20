【春天行山注意】大霧籠罩有種地形容易迷路　山徑濕滑宜備行山杖

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-20 08:35

秋冬行山季節完結，春天已到，天氣潮濕溫暖，多雨大霧，如果在這種環境下山，有什麼要注意？登毅戶外培訓總監吳銨洋提醒，大霧期間較易迷路，建議行山人士善用手機的定位及導航應用程式；一旦迷失方向，行山人士亦要保持冷靜，請勿在大霧下慌張覓路，否則可能發生更嚴重的意外。

秋冬乾爽涼快，少雨少霧，視野較清晰，是行山的好季節，但踏入春季，天氣變化大，行山難度亦上升。本身是山藝教練的吳銨洋認為，春天大霧對行山運動最危險，很容易令人迷路。

春天行山常遇大霧天氣。（梁鵬威攝/資料圖片）

當大霧時，行經地貌特徵不明顯的地方，行山人士難以憑周遭景物判斷自己的位置及目標，迷路風險大增。吳銨洋解釋：「地貌特徵不明顯的意思是，可能我們入了一個樹林、竹林入面。我覺得最易迷路的是杯靈雙渡（青山及圓頭山），那裏全是風化地形，一起霧的話，就很易迷路。」

吳銨洋提到，在大霧之下，很容易在青山及圓頭山一帶迷路。（顏銘輝攝/資料圖片）

吳銨洋續說：「日光日白，視野好的話，你可以清楚知道及望到前進方向，例如我一直望住圓頭山去行。但如果大霧時，你看不清遠方的地標，你就很容易偏離目標去了其他的地方，所以導航很重要。」他補充，在大霧時行青山腹地及九逕山都很易迷失方向。

山藝教練吳銨洋提醒，春季行山容易遇上大霧，行山人士要注意迷路風險。（顏銘輝攝/資料圖片）

大霧時行山要保持警覺性，一旦發現「唔對路」，就盡快原路撤退，但假如行到一處進退兩難之地，迷失方向，最緊要鎮定，不要胡亂在迷霧中探路。「迷路時不要驚慌，原地停下來，研究一下自己在什麼地方，看看手機有沒有訊號，能否做到定位。」吳銨洋說：「有些行山人士完全憑直覺去行，可以完全行到迷失方向，找不到原路，你就最好留在原地等。」

吳銨洋表示在大霧中亂行更加危險，他說：「我不建議在迷路之下再盲摸摸地覓路，有些意外試過，本身當事人迷路，之後四圍行找路，結果發生更嚴重的意外，例如失足墮崖。試見有些情況，迷路的人在原地等一晚，翌日早上大霧散去後，就清楚見到路落山。」

來到春天，山上常常大霧。（梁鵬威攝/資料圖片）

本身還是中國香港攀山及攀登總會山藝委員會主席的吳銨洋表示，現代科技進步，行山人士可以善用手機的定位功能，使用適合的導航應用程式，下載離線地圖。他說：「到春天，尤其天氣不穩定，見開始有霧，更依靠手機導航。你要熟用手機，最好上山前就了解清楚怎樣使用。用GPS導航就知道自己有沒有行錯，會不會偏離路線，現在導航的應用程式都很精準。」

為確保手機全程有電，行山人士要帶備充電器。此外，吳銨洋表示地圖及指南針都是不可缺少的，還要相約有經驗的朋友同行。他笑言：「其實不只是春天，任何季節都需要這樣做。」

春天多雨，行山人士最好帶備雨具。（顏銘輝攝/資料圖片）

春天天氣變化大，可能早上陽光普照，但午後就霧鎖山頭，霪雨霏霏。吳銨洋建議春天行山一定要帶雨具，例如便利雨衣或防水褸，他續說：「最好帶多張保溫毯跟身。假如你被困山中，起碼有保溫毯幫你捱過一晚。雖然過了冬天，日夜溫差不大，但入黑後，如果你又全身濕透，還是會很冷。」

吳銨洋建議行山人士結伴而行，避免獨個兒去行山。（顏銘輝攝/資料圖片）

春天濕度高，又時常下雨，山徑路面濕滑。吳銨洋建議行山人士穿抓地力強的行山鞋，並帶備行山杖。他說：「現在有些行山鞋品牌出到Vibram的Megagrip鞋底就會好一點，但我發現教了那麼多人行山，有時鞋的關係不大，最緊要望清路面，避免踩上很濕的地方。我見有人穿對靚鞋，但他非濕滑之地不踩，還常常踩到青苔上，當然易滑倒！判斷路面情況更重要。」

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另外，近期有多宗行山人士獨行出意外，吳銨洋勸山友結伴同行。他說：「如果你真的一個人行，我建議你將自己的實時位置分享給家人知道，最簡單用WhatsApp都做得到。如果你要獨行，請做多一點工夫，讓家人放心知道你去了什麼地方。」

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