歐協聯16強名單｜車路士或遇貝迪斯 潛在對陣一覽 今晚9時抽籤
撰文：顏銘輝
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歐協聯16強誕生，將會在香港時間今晚9時抽籤。英超的車路士在歐協聯聯賽以6戰全勝、榜首晉級16強，他們在16強可能面對貝迪斯或哥本哈根。在冬季轉會窗借入曼聯翼鋒安東尼的貝迪斯，在附加賽淘汰真特晉級，而哥本哈根則擊敗了海登咸。至於意甲球會費倫天拿在16強的潛在對手則是彭拿典奈高斯或班查魯卡玻拉斯。
透過歐協聯聯賽頭8名直接晉級16強的球隊：車路士、甘馬雷斯、費倫天拿、維也納迅速、佐加頓斯、盧加諾、歷基亞、布魯日舒高
透過歐協聯淘汰賽附加賽晉級16強的球隊：貝迪斯、積基朗尼亞、施捷、彭拿典奈高斯、班查魯卡玻拉斯、帕福斯、莫迪、哥本哈根
【歐協聯16強對陣】
貝迪斯 vs 車路士/甘馬雷斯
積基朗尼亞 vs 歷基亞/布魯日舒高
施捷 vs 佐加頓斯/盧加諾
彭拿典奈高斯 vs 費倫天拿/維也納迅速
班查魯卡玻拉斯 vs 費倫天拿/維也納迅速
帕福斯 vs 佐加頓斯/盧加諾
莫迪 vs 歷基亞/布魯日舒高
哥本哈根 vs 車路士/甘馬雷斯
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