英足總盃｜第四圈利物浦曼城抽好籤 曼聯車路士熱刺遇英超對手
撰文：高詩琦
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英格蘭足總盃第四圈抽籤結果出爐，當中出現不少英超對決，曼聯、車路士、熱刺都遇上英超球隊，而利物浦和曼城則算是抽到好籤。
足總盃第四圈抽籤結果
曼聯 Vs 李斯特城
普利茅夫 Vs 利物浦
阿士東維拉 Vs 熱刺
白禮頓 Vs 車路士
愛華頓 Vs 般尼茅夫
羅連安特/打比郡 Vs 曼城
列斯聯 Vs 米禾爾/杜根咸
伯明翰 Vs 紐卡素
普雷斯頓/查爾頓 Vs 韋甘比
埃克塞特 Vs 諾定咸森林
高雲地利 Vs 葉士域治
布力般流浪 Vs 狼隊
曼斯菲特/韋根 Vs 富咸
修咸頓 Vs 般尼
唐卡士打 Vs 水晶宮
史篤城 Vs 卡迪夫城
第四圈賽事日期待定，將會在英國時間2月7至10日舉行。
抽籤結果共有4場英超對決，包括曼聯主場李斯特城、車路士作客白禮頓、阿士東維拉主場對熱刺和愛華頓主場對般尼茅夫，當中車路士對白禮頓的戲碼，兩隊目前分別排在聯賽榜前名和第10，是可觀性較高的一場。
至於英超榜首的利物浦，則抽中作客英冠球隊普利茅夫，普利茅夫目前在英冠24支球隊中包尾，對於紅軍來說算是上籤；至於近況好轉、獲三連勝的曼城，則抽中作客英乙的羅連安特或英冠的打比郡，視乎哪一隊在第三圈出線，也是好籤。