英足總盃｜第四圈利物浦曼城抽好籤　曼聯車路士熱刺遇英超對手

英格蘭足總盃第四圈抽籤結果出爐,當中出現不少英超對決,曼聯、車路士、熱刺都遇上英超球隊,而利物浦和曼城則算是抽到好籤。



曼聯在足總盃第三圈苦戰之下淘汰阿仙奴。(路透社)

足總盃第四圈抽籤結果

曼聯 Vs 李斯特城

普利茅夫 Vs 利物浦

阿士東維拉 Vs 熱刺

白禮頓 Vs 車路士

愛華頓 Vs 般尼茅夫

羅連安特/打比郡 Vs 曼城

列斯聯 Vs 米禾爾/杜根咸

伯明翰 Vs 紐卡素

普雷斯頓/查爾頓 Vs 韋甘比

埃克塞特 Vs 諾定咸森林

高雲地利 Vs 葉士域治

布力般流浪 Vs 狼隊

曼斯菲特/韋根 Vs 富咸

修咸頓 Vs 般尼

唐卡士打 Vs 水晶宮

史篤城 Vs 卡迪夫城

第四圈賽事日期待定,將會在英國時間2月7至10日舉行。

抽籤結果共有4場英超對決,包括曼聯主場李斯特城、車路士作客白禮頓、阿士東維拉主場對熱刺和愛華頓主場對般尼茅夫,當中車路士對白禮頓的戲碼,兩隊目前分別排在聯賽榜前名和第10,是可觀性較高的一場。

利物浦將會在第四圈對英冠榜尾的普利茅夫。(路透社)

至於英超榜首的利物浦,則抽中作客英冠球隊普利茅夫,普利茅夫目前在英冠24支球隊中包尾,對於紅軍來說算是上籤;至於近況好轉、獲三連勝的曼城,則抽中作客英乙的羅連安特或英冠的打比郡,視乎哪一隊在第三圈出線,也是好籤。