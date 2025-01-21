英超｜車路士挫狼隊重返前四　夏季棄將回歸救急成贏波功臣

車路士周二凌晨（21日）在英超主場以3：1擊敗狼隊，終結聯賽連續5輪不勝的頹勢，且超越曼城重返前四。

車路士中堅杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah）今場助攻助守獲選最佳球員，其實他季前遭新帥馬列斯卡（Enzo Maresca）棄用並外借至水晶宮，至近日「藍軍」鬧中堅荒才將這名青訓產品緊急召回，但他毫無怨言，以表現證明自己之餘，更盡顯對母會愛意。



車路士終結頹勢重返前四

杜利奧查洛巴回歸首仗，即助車路士贏波重返前四。（Getty Images）

車路士今季在馬列斯卡執教下表現回勇，最高曾排聯賽第2，但近期英超陷5輪不勝，賽前已跌至第5位。

24分鐘，艾達拉比奧約（Tosin Adarabioyo）為藍軍先拔頭籌，上半場補時階段狼隊由馬特杜靴迪（Matt Doherty）追和。換邊後，古古列拿（Marc Cucurella）在60分鐘助車路士再次領先，5分鐘後馬杜基（Noni Madueke）再入一球擴大優勢，藍軍終以3：1擊退狼隊終結不勝。

馬杜基門前頂入，助車路士擴大優勢。（路透社）

從被棄用的「炸彈小隊」到最佳球員

獲選今場比賽最佳球員的，是車路士的25歲中堅杜利奧查洛巴，他8歲便加入藍軍青訓，至2018年正式出道，雖曾被外借到數支球隊，但仍一直留在隊內。

至去年夏天，馬列斯卡甫上任便着手大清洗，將十多名不打算重用的球員與一隊分開操練，他們被戲稱為「炸彈小隊（bomb squad）」，當中包括史達寧、盧卡古、芝維爾等球星，查洛巴也是其中之一，該意大利主帥更強調他們若不離隊，就連一分鐘上陣時間都不會得到。

開季前查洛巴被列入「炸彈小隊」，需與一隊分開操練。（Getty Images）

隨着轉會窗死線逼近，遭棄用的查洛巴只能暫時離隊，外借到水晶宮一季。不過車路士近期防線遇上傷兵潮，韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）、巴迪亞舒尼（Benoît Badiashile）相繼受傷，於是馬利斯卡便在今月115日從水晶宮緊急召回查洛巴。

查洛巴今季在水晶宮獲重用，13次正選上陣且表現不俗，雖季前被棄用，但今次他被母會「急Call」救火並無怨言，重新披上藍軍戰衣首仗，他便以全面表現助球隊勝出。

查洛巴今季外借到水晶宮表現不俗。（路透社）

回歸首仗以全能表現獲選最佳球員

今仗查洛巴錄得7次解圍、3次搶截、爭頂勝出4次，傳球成功率96%並貢獻2次黃金機會——車路士入的第三球由他助攻，但實際上他幾乎以頭槌直接頂入，但皮球在快要越過白界時，才被馬杜基加一頭，馬杜基也笑指被查洛巴抱怨偷走他的入波。

賽後查洛巴分享最佳球員獎座。（查洛巴Instagram）

馬列斯卡日前解釋，夏季棄用查路巴是需應對財政公平條例，而非技術原因。今仗賽後他大讚查洛巴表現出色：「他能回歸絕對是好事，他表現非常出色，既強壯又快，在後方和前面都能防守。我一直說，找查洛巴回來是因為我們肯定他能幫助球隊，今晚他便展示出這一點。」

馬利斯卡日前解釋，棄用查洛巴是財政原因。（路透社）

車路士今仗勝出後重返聯賽前四，落後榜首的利物浦10分，並領先第5的曼城2分。