森林漁翁撒網式買人暗藏「勝利方程式」　收購奇招值博率高｜足球

諾定咸森林上季仍為英超護級份子，今季表現令人驚喜，目前排英超第三，更是2024/25球季唯一一支在聯賽擊敗過利物浦的球隊。周二（14日）深夜，他們將在主場與紅軍上演榜首大戰。

或許有球迷會好奇，諾定咸森林究竟在什麼地方作出改變，致使今季成績突飛猛進？主帥紐奴的用人與戰術或是一部分，不過轉會操作也是這間球會值得留意之處，而且打開他們的轉會紀錄，會發現一條特別的「方程式」。



基比斯韋特曾為球會史上最貴收購，今季在恩師紐奴帶領下表現出色。（路透社）

曾一個夏天簽21人破英超紀錄

2022年5月，諾定咸森林勝出升班附加戰，自1999年後重返英超。希臘班主雄厚財力下，這支升班馬在該夏季轉會窗即豪擲逾1.45億鎊，一口氣買入21名新兵，創下英超單一轉會窗紀錄。

那21名新兵中沒有一線球星，身價最高之人是以2500萬鎊從狼隊加盟的基比斯韋特（Morgan Gibbs-White），已錄諾定咸森林史上最高轉會費。

艾蘭加（紅衫）以速度著稱，今季在英超交出4次助攻。（路透社）

偏愛英超大球會棄將

就此看來，「貴多不貴精」的漁翁撒網式買人似乎是他們的轉會策略？先別急。查看森林升班後買人紀錄，會發現他們經常簽入英超強隊棄將，現時主力左右翼赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）及艾蘭加（Anthony Elanga），便分別曾效力車路士和曼聯，更是球會青訓出身。

左閘尼高威廉斯（Neco Williams）、去年夏天破球隊轉會費紀錄3500萬鎊加盟的中場艾利洛安達臣（Elliot Anderson），也分別是利物浦和紐卡素的青訓產品。諾定咸森林的收購部門，似乎對大球會有潛力的「親生仔」情有獨鍾。

赫臣奧杜爾由車路士球童變一隊球員，但最後未能留隊，轉為諾定咸森林效力。（路透社）

諾定咸森林近年羅致大球會棄將名單：

艾利洛安達臣（Elliot Anderson）* 紐卡素 21歲

尼高威廉斯（Neco Williams）* 利物浦 21歲

艾蘭加（Anthony Elanga）* 曼聯 21歲

赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）* 車路士 23歲

艾禾尼爾（Taiwo Awoniyi） 利物浦、哈化柏林 24歲

馬特端拿（Matt Turner） 阿仙奴 29歲

紐奴泰華利斯（Nuno Tavares） 阿仙奴 23歲（借用）

山度士（Andrey Santos） 車路士 19歲（借用）

連格（Jesse Lingard）* 曼聯 29歲

贊堅臣（Carl Jenkinson） 阿仙奴 27歲

甸恩軒達臣（Dean Henderson）* 曼聯 25歲（借用）

占士格拿（James Garner）* 曼聯 20歲（借用）



（加盟時年齡） *為球隊青訓



占士格拿被森林借完再借，是該球隊升班功臣之一。（Getty Images）

最愛曼聯青訓產品

從上表能看到，在一眾英超傳統強隊之中，森林特別鍾愛曼聯棄將，12名球員中便有4人，且全為曼聯青訓出身。占士格拿更是2020/21球季借完後，翌季再借一次，為森林升班功臣之一，但最終未有正式轉會，2022年夏天轉投另一英超球隊愛華頓。

知名度較高的連格，則是諾定咸森林較失敗的轉會，他在2022/23球季免簽加盟1年，但出戰17場聯賽沒有任何入球和助攻，完季後未獲續約。英國《天空體育》指他該季周薪11.5萬英鎊加額外獎金，為隊內最高薪球員。

雖然免轉會費加盟，但高薪之下，連格該季表現卻可用災難級形容。（Getty Images）

高價出擊有料到

至於成功例子，不得不提今季狀態出色的艾利洛安達臣。他8歲加入紐卡素並在2021年出道，剛好正值喜鵲被沙特阿拉伯主權基金旗下財團收購之後，也躋身英超強隊之列。2022/23及2023/24球季，艾利洛安達臣英超均上陣超過20次，實力自然有保證。

今季夏天轉會窗，他以球會史上最高轉會費加盟，交出隊內最多助攻與攔截（Tackles）表現，可說是森林成績突飛猛進主因之一。

艾利洛安達臣（左）能攻擅守，是諾定咸森林今季成績出色主因之一。（路透社）

以小博大的精明生意

題外話是，此前轉會費紀錄保持者基比斯韋特出身狼隊青訓，當年正是被紐奴提拔上一隊，兩人在狼隊曾共事4年，紐奴上季中被森林聘請後師徒重聚。基比斯韋特在「伯樂」帶領下，表現持續神勇，作為森林前場發電機的他，同時為隊內第二射手。

諾定咸森林買人方法看似雜亂無章，但高價出擊時也十分精準，所以不算是「貴多不貴精」，尤其從各大強隊中尋找具潛力的年輕棄將，好處不少——首先是價錢不高，其次球員質素有一定保證，就算不合用或表現不似預期，轉手出售大都能賣到一定價錢，而一旦幸運地選中好球員，不止為球隊提供戰力，日後更有機會轉售圖利，是門以小博大的精明生意。

就算是連格那樣的失敗例子，森林或眼見此子外借韋斯咸的出色表現，加上不用付轉會費，便開高價人工姑且一試，他們精明的地方是，即使連格人工是冠絕全隊，合約只為期一年，由此可見他們在簽入連格時已預想好「止蝕位」。連格如能踢出身價，森林便大獲全勝，這位英格蘭球員最終未能複製在韋斯咸半季的佳作，球隊的損失也是有限。

諾定咸森林陣中幾名大球會棄將，會否憑這場榜首大戰證明自己？（路透社）

大球會棄將迎「下克上」之戰

諾定咸森林的轉會奇招，今季進入「收成期」——上文那張英超豪門棄將名單中，仍留在森林陣中的還剩下艾利洛安達臣、尼高威廉斯、艾蘭加、赫臣奧杜爾及艾禾尼爾五人，他們皆是陣中前中後三線的骨幹成員。

2015/16球季，李斯特城童話式在英超封王，森林能否再度譜寫「黑馬傳奇」，還看周二深夜4時對利物浦的榜首大戰，能否再次在紅軍身上搶分。若5位豪門棄將能助森林「雙殺」利物浦，一顯身價之餘也可確立森林的爭標球隊地位。

（森林英超再起飛，系列之三）

森林英超再起飛系列：

1. 球會篇：諾定咸森林從英冠到英超爭標 希臘班主帶領蛻變盼再演童話

2. 主帥篇：紐奴重返英超敗部復活 唔啱「大公司」的摩帥徒弟

3. 收購篇：森林漁翁撒網式買人暗藏「勝利方程式」 收購奇招值博率高