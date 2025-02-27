英超｜阿仙奴無法撕破森林防線再失分　曼城作客1：0挫熱刺返前四

英超周三（2月26日）賽事，阿仙奴作客只能0：0賽和諾定咸森林。賽後阿仙奴以27戰54分排次席，少踢一輪下落後利物浦13分，距離冠軍愈來愈遠；諾定咸森林以27戰48分續排第3。



同時間作賽的熱刺則以０：1不敵曼城，賽後熱刺以27戰33分排第13；曼城以27戰47分升上第4，較第5位的車路士多1分。



圖為2025年2月26日英超賽事，諾定咸森林與阿仙奴以０：０賽和。（Reuters）

阿仙奴作客出擊仍採取主動，可惜多員前鋒因傷缺陣下，攻勢欠銳，就算埋門次數遠勝主隊森林，終無法撕破對手防線，0：0再失兩分。這是阿仙奴繼上場意外主場負韋斯咸後，連續兩場失分，少踢一場下落後榜首利物浦13分。

熱刺對曼城的賽事，射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）回歸，在上半場12分鐘率先取得入球。之後至下半場補時4分鐘，夏蘭特再將皮球送入網，雖然隨後被VAR裁定無效，曼城仍以1：０作客熱刺全取3分。