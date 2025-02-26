英超｜阿仙奴落後11分　阿迪達未放棄爭冠：Over my dead body

阿仙奴將在周三（26日）深夜3時半作客對近況大勇的諾定咸森林，或是決定今季英超誰屬的其中一場關鍵比賽。

兵工廠上輪不敵韋斯咸後，暫時落後榜首的利物浦11分，主帥阿迪達（Mikel Arteta）被問到是否已放棄爭標時，以一句經典諺語「Over my dead body」來回應，大有「我會戰鬥至最後一刻去阻止，至死方休」的堅決。



阿仙奴今季爭標之路愈見艱難。（路透社）

上輪失利後被利物浦領先11分

今季英超爭冠形勢大致明朗，除在榜首獲巨大優勢的利物浦，基本上只有次席的阿仙奴可嘗試爭標，目前排第3和第4的諾定咸森林及車路士，分別落後紅軍17和18分，能後上機會較小。

本來在25輪過後，阿仙奴落後利物浦7分，然而上輪主場對韋斯咸意外以0：1落敗，另一邊利物浦先以2：2與阿士東維拉打成平手，對曼城的焦點一戰又以2：0取勝，安全渡過賽程表上棘手一關，且領先未踢第27輪的阿仙奴的11分。

上場不敵韋斯咸後，阿仙奴已落後利物浦11分。（路透社）

「Over my dead body」

阿仙奴在關鍵時刻落敗，自然被外界認定大勢已去，不過阿迪達在對森林賽前被問到是否已放棄爭標時，仍回答得相當堅定：「Over my dead body（我會戰鬥到底，至死方休）。」

「如果我覺得已無法爭冠，便會離去（If not, I’ll go home），數字上仍有可能。」他指出：「3天前（對韋斯咸一役）我們有望縮短分差，當時感覺就如『只差一場半便能追上』」，不料阿仙奴不敵韋斯咸，利物浦擊敗曼城，未能將差距收窄至5分之餘，還擴大至11分，經歷猶如過山車一樣的周末，他強調：「那並不重要，我們必須繼續前行。」

阿迪達承認現時想要追上利物浦難度比3天前更大，「但如果想贏得英超聯賽，便必須做一些特別的事情，一些英超歷史上沒有人做過的事」。

阿迪達未放棄爭標。（Getty Images）

阿迪達：我們本應只在中游

傷兵問題繼續困擾着阿仙奴，17歲新星尼華尼利（Ethan Nwaneri）近期表現搶眼，但對韋斯咸時傷出，令人擔心他也成為十字軍一員。阿迪達表示尼華尼利只是抽筋，提到該新星最近幾周過於勞累，現在已沒大礙。

至於布卡約沙卡（Bukayo Saka）和加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli），他指兩人恢復進度良好，但與復出仍有一段距離。上場領紅的小將利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly），對森林一仗需停賽無法出戰。

阿迪達稱讚球隊今季在困境中上下一心：「若開季前有人跟我說：『今季你有5場比賽要10人應戰超過半小時，還會因傷患而失去這麼多球員』，這情況下我們應在積分榜中游，至少也已在歐聯出局。」