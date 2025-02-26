英超｜阿莫林回應曼聯裁員　承認員工為球隊不濟表現付出代價

曼聯為改善財務狀況，日前宣布將裁員150至200人，是繼去年7月辭退250人後再一次大規模裁員。事件引來外界關注，曼聯目前排在英超第15位，季中上任的新帥阿莫林（Ruben Amorim）承認，球會那批即將失業的員工是為球隊表現不濟「埋單」。



曼聯日前宣布再裁員150至200人，引來外界關注。（Getty Images）

「員工為球隊缺乏成功付出代價」

曼聯過去5年連續虧損，合計蝕3.73億英鎊，紅魔新股東拉傑夫（Jim Ratcliffe）去年2月上場至今，進行兩次大規模裁員圖改善球會財政問題。看見員工被「開刀」，阿莫林在對葉士域治的賽前記者會上表示感到難受。

他承認今次裁員與球隊表現欠佳有很大關係：「他們為球隊缺乏成功付出代價，因為我覺得一隊是球會的引擎。這對所有人來說都很難接受，球員目睹朋友及同事失去工作。作為球會，我們要思考做錯什麼而導致現今處境，我們要想辦法解決。」

曼聯今季表現持續不濟。（路透社）

阿莫林：我們需要一個更好招募團隊

曼聯曾長期雄霸全球球會收入榜，如今陷入財困，多次節流「諗縮數」，甚至連傳奇領隊費格遜的全球推廣大使合約也要在今季結束後終止，最大問題是近年他們長期在轉會市場高買低賣。曼聯在費Sir 2013年退休後，失敗轉會例子不勝枚舉，從2016年夏天以8930萬英鎊回購青訓產品普巴，到7300萬英鎊加盟的查頓辛祖，還有以8200萬英鎊高價來投的坦赫格「親兵」安東尼，以及6000萬英鎊加盟至今傷多過踢的美臣蒙特，名單相當長。單是前任主帥坦赫格任內每季花去逾2億英鎊買人，5個轉會窗足足花去超過6億英鎊收購21個成年球員，同期出售球員只帶來1.5億英鎊，淨虧損高達4.5億英鎊。

阿莫林直指要改善球會在轉會市場表現：「我們要改進招募環節，這至關重要。我們需要一個更好的招募團隊，而且這個部門不能再犯更多錯誤。」

坦赫格任期內，曼聯買人決定屢遭詬病。（Getty Images）

曼聯會在周三（26日）深夜3時30分迎戰葉士域治，阿莫林11月上任後首戰對手正是這支升班馬。當時他雄心壯志稱要帶紅魔重奪英超，3個月過後，曼聯戰績不止未見改善，聯賽排名更進一步跌至第15位，僅比葉士域治高3位。曼聯目前與降班區仍有13分距離，暫時未有降班危機。

雖然外界批評再次裁員令曼聯內部士氣低沉，但這位葡萄牙主帥認為，今次球會裁員消息不會對球隊士氣造成影響：「其實球員對此沒太多感覺，但我不是說這是壞事。」阿莫林解釋，與球會內其他人相比，球員承受的並非失業壓力，而是要為曼聯取勝：「當每次我們落敗，而他們又表現不佳時，便會有很多人在社交媒體或報紙向他們施加壓力。他們是活在不同世界的年輕孩子，但承受與其他人不同、有時甚至更強的壓力。」