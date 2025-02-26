Now TV死機｜深夜英超變ViuTV免費播　網民：新聞台播英超夠創意

香港收費電視Now TV昨（25日）日上午起「死機」，搶修一日仍未完全恢復正常。ViuTV在昨晚11時於社交網站宣布深夜英超的最新直播安排，其中兩場本身只於Now TV播放的英超比賽，白禮頓對般尼茅夫以及車路士對修咸頓，同時分別在ViuTV 96及99台免費播出，另外還有一場英超水晶宮對阿士東維拉同時在免費的Now TV新聞台播出。網民紛紛在Now TV及ViuTV的社交網站留言，催促NowTV盡快維修好，有人要求「回水」。對於深夜英超的臨時直播安排，有網民表示「新聞台變成直播英超，夠創意」。



ViuTV周二晚宣布，周二深夜（周三凌晨）的英超直播最新安排。（ViuTV Facebook）

擁有英超及NBA等世界級體壇賽事直播版權的Now TV，服務由昨日早上起出現故障。Now TV昨日早上10時40分透過社交網站宣布，運作受阻，導致部分客戶未能正常觀賞節目，表示技術部門正盡力搶修。昨日下午3時多，Now TV再在社交網站更新消息，指搶修後部分頻道已於機頂盒恢復正常運作。

直至今早，Now TV「死機」超過24小時，服務仍未完全恢復。Now TV在社交網站仍以「我哋仍然全力搶修緊服務」及「一有最新消息會再公佈」回覆網民。記者今早嘗試透過應用程式及網站登入Now TV帳戶，暫時只能看到新聞台，並不能看到服務計劃包括的各個英超台。

因應Now TV故障，Now TV及ViuTV昨晚公布周二深夜（周三凌晨）的英超直播安排。在周二深夜，有4場英超比賽，包括車路士對修咸頓、白禮頓對般尼茅夫、水晶宮對阿士東維拉以及狼隊對富咸，原定分別在Now TV的英超1台、英超2台、英超3台及英超4台直播。

ViuTV在昨晚11時透過社交網站公布，其中3場英超免費直播，車路士對修咸頓同時在ViuTV 99台直播，白禮頓對般尼茅夫同時在ViuTV 96台直播，而水晶宮對維拉就在新聞台同步播放。Now TV的新聞台是免費頻道，在今次「死機」事件中受影響較輕微。