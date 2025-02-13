18歲足球小將腦死︱北京足協安排包機回國：只有一線希望也不放棄

北京全運U19足球隊小將郭嘉璇近日在西班牙集訓友賽期間頭部重創昏迷，被醫院認定為腦死亡，經郭嘉璇兄長網上發文求助引來巨大迴響。北京市足球運動協會（北京足協）周四（13日）就事件發聲明，強調他們在過程中一直要求全力救治郭嘉璇，這位足球小將已在北京時間2月12日獲准以醫療專機送回中國繼續救治。



國安小將重創昏迷

北京國安小將郭嘉璇，在西班牙友賽期間昏迷。（微博圖片）

18歲的郭嘉璇2006年出生，目前效力北京國安，司職後衛，長期入選國足梯隊，2023年6月成功入選拜仁慕尼黑世界隊名單，是本屆唯一入選的中國球員。他早前在北京足協安排下，隨北京全運隊到西班牙集訓。

周二下午一名自稱是他胞兄的小紅書用戶「大琪 呀哈比比」表示郭嘉璇在一場友誼賽中昏迷。本月6日，西班牙球隊RC Alcobendas曾在Instagram發出限時動態，表示與一支北京球隊友賽時有球員遇上嚴重意外，就此表示關心、也為他祈禱，有指該帖文很快便被刪掉。

郭嘉璇臥床的照片，相中他需插喉、床頭有一條RC Alcobendas的頸巾。（小紅書）

胞兄網上求救：以後中國足球誰還敢踢

「大琪 呀哈比比」分享一張郭嘉璇躺在病床上、並插喉的照片，寫道：「我弟弟郭嘉璇在一場由北京足協舉辦的足球比賽中喪命（已經西班牙馬德里當地醫院已經鑒定為腦死亡）後續回國的治療和賠償卻得不到保障，請大家多多關注和轉發」。

他表示郭嘉璇「奮不顧身地鏟球時被對方球員的膝蓋擊中頭部昏迷」，之後是父親「跪在地上給醫生磕頭，拋下了所有的尊嚴，感動了西班牙的醫生」，才能避免拔喉，可運送回國尋求治療。然而北京足協和北京國安本向他家人承諾的保障卻不了了之，「大琪 呀哈比比」便表示：「在比賽中出了這麼嚴重的意外事故都得不到後續的保障，以後中國足球還有誰敢踢？誰能不心寒？」

媒體追查下，北京足協回應確認事件。（微博圖片）

迴響下北京足協確認事件

相關帖文在網上引起巨大迴響，內地媒體追查事件下，北京足協在周三上午回覆《南方都市報》及《齊魯晚報》，承認事件屬實：「是正常的防守和鏟球動作發生的意外。事發後，北京足協和俱樂部第一時間進行了急救，醫療直升機五分鐘抵達現場，後續將詳情公告。」

北京足協回應《南方都市報》時強調「一直在全力保障他的救治工作」，事情目前「已經處置好了」，已與家屬達成一致，會將郭嘉璇帶回國內繼續救治。不過報道補充，問到後續治療費用由誰承擔時，對方表示不方便透露，僅回覆「肯定會全力保障」。

北京足協被指今次沒有為球員購買全額的運動意外保險。（微博圖片）

最新消息：將乘醫療專機回國繼續救治

北京足協周四在微博公布事件最新消息，先說明背景：「西班牙當地時間2月6日上午，在北京男子U20足球隊與西班牙阿爾科文達斯俱樂部隊（RC Alcobendas）教學比賽中，中方球員郭嘉璇意外受傷並出現昏迷。雙方球隊醫護人員在第一時間衝進場地進行現場救護，隨即救護車、直升機相繼抵達現場，當地醫護人員緊急搶救，由救援直升機轉運至西班牙當地權威腦神經專科醫院救治。經過近4小時全力搶救，醫院診斷為腦死亡。」

北京足協強調他們曾「懇求」西班牙院方救治郭嘉璇，「按照西班牙當地法律，患者確診腦死亡後，當地醫院有權終止治療。為爭取一線生機，我們始終懇請院方持續不遺餘力救治嘉璇，並協調國內腦神經專家與西方主治醫生進行遠程線上會診。」

「2月7日中午，中國駐西班牙使館相關負責同志趕赴醫院，向院方表達了繼續救治的強烈意願，並積極協調國際S0S醫療包機轉運回國救治。嘉璇親屬於當地時間2月8日上午抵達西班牙救治醫院，了解救治情況，全力參與救治。」

「在使館、國安俱樂部等各方的全力協調下，2月10日，當地醫院同意配合轉運回國治療。北京時間2月12日，國際醫療轉運包機航線已獲得批覆，所有國際醫療包機轉運手續已完成，嘉璇將於近日抵達北京繼續救治。」聲明最後還表示，「對此次意外事件我們深感痛心，只要還有一線希望就不會放棄，全力做好後續工作。」