北京足協確認18歲足球小將腦死事件　強調一直全力保障卻避談細節

內地傳出北京全運U19足球隊小將郭嘉璇，近日在西班牙集訓友賽期間頭部重創昏迷，被醫院認定為腦死亡。

郭嘉璇兄長的網民周二（11日）下午在小紅書發文向網民求助，引來巨大迴響後，北京足協周三證實消息並回應事件：「是正常的防守和鏟球動作發生的意外」，強調「一直在全力保障他的救治工作」，但對保險事宜則回答得避重就輕。



國安小將重創昏迷

北京國安小將郭嘉璇，在西班牙友賽期間昏迷。（微博圖片）

現年18歲的郭嘉璇生於2006年，效力北京國安，司職後衛，也長期入選國足梯隊，2023年6月還成功入選拜仁慕尼黑世界队名單，是本屆唯一入選的中國球員。他早前在北京足協安排下，隨北京全運隊到西班牙集訓。

不過周二下午，一名自稱是他胞兄的小紅書用戶「大琪 呀哈比比」，表示郭嘉璇在一場友誼賽中昏迷。本月6日，西班牙球隊RC Alcobendas曾在Instagram發出限時動態，表示與一支北京球隊友賽時有球員遇上嚴重意外，就此表示關心、也為他祈禱，有指該帖文很快便被刪掉。

胞兄網上求救：以後中國足球誰還敢踢

帖文附上郭嘉璇臥床的照片，相中他需插喉、床頭有一條RC Alcobendas的頸巾。（小紅書）

「大琪 呀哈比比」他分享一張郭嘉璇躺在病床上、並插喉的照片，寫道：「我弟弟郭嘉璇在一場由北京足協舉辦的足球比賽中喪命（已經西班牙馬德里當地醫院已經鑒定為腦死亡）後續回國的治療和賠償卻得不到保障，請大家多多關注和轉發」。

他表示郭嘉璇「奮不顧身地鏟球時被對方球員的膝蓋擊中頭部昏迷」，之後是父親「跪在地上給醫生磕頭，拋下了所有的尊嚴，感動了西班牙的醫生」，才能避免拔喉，可運送回國尋求治療。然而北京足協和北京國安本向他家人承諾的保障卻不了了之，「大琪 呀哈比比」便表示：「在比賽中出了這麼嚴重的意外事故都得不到後續的保障，以後中國足球還有誰敢踢？誰能不心寒？」

迴響下北京足協確認事件

媒體追查下，北京足協回應確認事件。（微博圖片）

相關帖文在網上引起巨大迴響，內地媒體追查事件下，北京足協在周三上午回覆《南方都市報》及《齊魯晚報》，承認事件屬實：「是正常的防守和鏟球動作發生的意外。事發後，北京足協和俱樂部第一時間進行了急救，醫療直升機五分鐘抵達現場，後續將詳情公告。」

北京足協回應《南方都市報》時強調「一直在全力保障他的救治工作」，事情目前「已經處置好了」，已與家屬達成一致，會將郭嘉璇帶回國內繼續救治。不過報道補充，問到後續治療費用由誰承擔時，對方表示不方便透露，僅回覆「肯定會全力保障」。

體育博主稱當局下嚴格「封口令」

一名有37.5萬微博粉絲的體育博主「清蒸樹袋熊_GuoAn」（GuoAn為國安普通話拼音），周三凌晨在微博寫下長文，表示意外發生後，郭嘉璇效力的球會北京國安立刻聯絡了國內頂尖專家，也第一時間幫助郭嘉璇父親前往西班牙，但未能讓父子見上最後一面，「俱樂部竭盡所能，某些團體卻在絞盡腦汁不讓發聲，意欲何為？」

他之後直斥北京市足協沒有第一時間發布官方公告，「還要求對方俱樂部刪掉了帖子，同時對球隊教練組、所有球員下達了嚴格的『封口令』」；「據我從多處消息渠道得到的消息顯示，組織方北京市足協今次竟然沒有為球員購買全額的運動意外保險，而是以普通的旅遊保險代替」。

北京足協被指今次沒有為球員購買全額的運動意外保險。（微博圖片）

「清蒸樹袋熊_GuoAn」與郭嘉璇胞兄看法相同：「足球本就作為高風險運動，運動員卻得不到相應的保障，誰又敢送自己的孩子去肩負起振興中國足球未來的重任？」

南方都市報記者也就保險事宜詢問北京足協工作人員，對方回覆：「這都是他們自己揣測的」，但再問到是否確認為球員購買了全額運動意外保險，對方無法具體回答。

南方都市報也為此向北京市體育局查詢，得知「體育局領導已經知道這件事情」，但事件最新進展尚不清楚。