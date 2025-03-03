英足總盃︱紐卡素1：2負白禮頓出局韋碧克成英雄　哥頓領紅大件事

英格蘭足總盃第5圈紐卡素主場迎戰白禮頓，安東尼哥頓末段推跌對手被逐，紐卡素十人應戰不久，補時階段輪到林迪兩黃一紅，雙方90分鐘法定時間踢成1：1。

加時階段，後備上陣的韋碧克為白禮頓攻入致勝球，紐卡素雪上加霜的是，哥頓篤定缺陣對利物浦的聯賽盃決賽，爭冠機會大打折扣。



伊沙克為紐卡素先開紀錄。（路透社）

三笘薰末段搏到抽筋

上仗英超作客0：2負利物浦一仗，今季狀態火熱的紐卡素射手伊沙克避戰，今仗「黑伊巴」復任正選，22分鐘操刀為主隊射入十二碼領先。白禮頓反客為主狂攻對手，44分鐘由恩古巴明泰的入球追成1：1。

雙方癲鳳鬥狂龍式對攻，白禮頓16次攻門，遠勝紐卡素的7次，控球比率、傳球次數均勝過主隊，可是獨欠埋門一腳，日本國腳三笘薰努力造就，可惜隊友全數浪費，尾段拚盡全場的「三球王」更搏至抽筋。

日本國腳三笘薰拚盡全場，末段搏至抽筋。（路透社）

末段各有一將領紅被逐

戰至比賽末段，紐卡素翼鋒安東尼哥頓卻離奇地在前場與白禮頓守將雲赫基爭位期間，「雙龍出海」式推跌對手，球證安東尼泰萊出示紅牌逐他離場，86分鐘紐卡素十人應戰。

補時階段，輪到白禮頓守將林迪踢跌對手再領黃牌被罰出場，紐卡素把握隨之而來的罰球機會，守將舒哈將皮球送入網，但VAR以越位在先推翻入球，90分鐘雙方踢成1：1。

韋碧克加時完場前為白禮頓奠勝。（路透社）

韋碧克成白禮頓出線英雄

加時階段，80分鐘後備入替的韋碧克接應馬治直線妙傳，入楔禁區乖巧射入，白禮頓114分鐘2：1反超前。完場前紐卡素尚有扳平機會，守將丹般恩（Dan Burn）殺上前場，他在禁區左路起腳勁射僅告射出。

隨着這個黃金機會流失，紐卡素主場1：2不敵白禮頓出局，韋碧克成為球隊出線八強英雄。喜鵲足總盃被淘汰之餘，更是賠了夫人又折兵。

紐卡素翼鋒安東尼哥頓紅牌被逐，篤定未能在對利物浦的聯賽盃決賽上陣。（路透社）

「紅軍球迷」哥頓聯賽盃決賽須停賽

安東尼哥頓最初效力利物浦少年隊，至11歲被放棄而轉投愛華頓，2023年加盟紐卡素，不過包括他本人在內全家仍是利物浦球迷。

他今場因暴力行為領紅，勢將被罰停賽三場，3月11日聯賽作客韋斯咸缺陣事小，最大件事是3月17日聯賽盃決賽對利物浦一仗，已篤定要停賽。失去這位前線主力，大大影響紐卡素爭冠機會。

英格蘭足總盃第5圈賽果



周日賽事：

紐卡素 1：2 白禮頓（加時）

曼城 對 富咸



周一賽事：

諾定咸森林 對 葉士域治



較早前賽事：

曼城 3：1 普利茅夫

般尼茅夫 1：1 狼隊（般尼茅夫互射十二碼5：4勝出）

普雷斯頓 3：0 般尼

水晶宮 3：1 米禾爾

阿士東維拉 2：0 卡迪夫城

