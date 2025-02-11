英足總盃16強抽籤︱曼聯主場撼富咸　巨人殺手普利茅夫作客曼城

英格蘭足總盃「爆冷溫床」傳統今屆重現，繼英超次席球隊阿仙奴第3圈遭曼聯淘汰，英超榜首的利物浦、第四位車路士雙雙在第4圈下馬，聯賽前四球隊只剩下森林尚未出局。

第5圈賽程在英國時間周一晚上抽籤，憑越位入球過關的曼聯，將主場硬撼英超對手富咸，而擊敗利物浦出線的英冠榜尾球隊普利茅夫，則作客曼城。反勝車路士的白禮頓再迎硬仗，須作客紐卡素。



曼聯在英格蘭足總盃16強將迎戰富咸。（路透社）

英格蘭足總盃第5圈抽籤結果（前者主場）：



曼聯 對 富咸

紐卡素 對 白禮頓

般尼茅夫 對 狼隊

諾定咸森林 或 埃克塞特 對葉士域治

曼城 對 普利茅夫

阿士東維拉 對 卡迪夫城

水晶宮 對 米禾爾

普霤斯頓 對 般尼



曼聯今季足總盃路途驚險不斷，第3圈已經遇上阿仙奴，該仗60分鐘達洛治被逐，下半場大部分時間十人應戰下踢成1：1，加時仍未分勝負，互射十二碼曼聯5射全中，阿仙奴前鋒夏維斯射失，紅魔贏5：3過關。第4圈主場鬥李斯特城，由雲尼斯特萊領軍的李城在聯賽持續掙扎，曼聯卻未取得太多甜頭，戰至補時才由馬古尼頂入一記明顯越位的入球，由於第4圈賽事未設VAR，曼聯憑這記問題球2：1勝出晉級。

第5圈曼聯再逢硬仗，再次抽中英超對手，將主場面對富咸。

足總盃第4圈戰果

周日賽事：

布力般流浪 0：2 狼隊

普利茅夫 1：0 利物浦

阿士東維拉 2：1 熱刺



周一賽事：

唐卡士打 0：2 水晶宮



周二賽事：

埃克塞特 對 諾定咸森林



較早前已完成賽事：

白禮頓 2：1 車路士

伯明翰 2：3 紐卡素

韋根 1：2 富咸

史篤城 3：3 卡迪夫城（互射十二碼卡迪夫城勝4：2）

修咸頓 0：1 般尼

普雷斯頓 0：0 韋甘比（互射十二碼普雷斯頓勝4：2）

愛華頓 0：2 般尼茅夫

高普地利 1：4 葉士域治

羅連安特 1：2 曼城

列斯聯 0：2 米禾爾

曼聯 2：1 李斯特城

