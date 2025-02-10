英足總盃｜熱刺負維拉一周內兩盃賽出局　只餘歐霸可爭球迷不滿

熱刺頹勢持續，在足總盃第4圈以1：2不敵阿士東維拉出局，繼周五（7日）聯賽盃四強次回合大敗予利物浦0：4後，再在盃賽吞敗仗出局。

主帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）賽後承認領軍戰績不佳，同時全力維護麾下球員：「我不在意人們如何評價我，但不要批評他們。」



熱刺再吞敗仗，本土兩項盃賽悉數被淘汰。（路透社）

熱刺周五在聯賽盃4強次回合作客利物浦慘吞4蛋，兩回合1：4遭淘汰。周日在足總盃作客阿士東維拉同為硬仗，開賽僅1分鐘，積及藍斯（Jacob Ramsey）便為維拉先開紀錄。

熱刺隊長孫興慜曾有一次黃金機會，今場正選上陣的17歲小將摩亞（Mikey Moore）在反擊攻勢傳中至門前，孫興慜直接面對門將起腳卻欠缺角度，錯失扳平機會。

孫興慜門前錯失黃金機會。（路透社）

熱刺一周內兩盃賽出局 球迷再向利維開火

之後羅傑斯（Morgan Rogers）在65分鐘助維拉領先至2：0，熱刺要到補時1分鐘才由今個冬窗從拜仁借來的新兵泰爾（Mathys Tel）追回一球，但未能改寫敗局。熱刺球迷賽後繼續高調表示不滿，再次批評班主利維（Daniel Levy）投入不足，並要求他離開球隊。

一周內兩項本土盃賽齊出局，熱刺目前在英超僅排聯賽第14，普斯迪高古及一眾球員今季備受批評。普帥賽後維護球員：「我不在意人們如何評價我，你可以說我做得不好，說我沒有資格繼續執教，但不要批評這些（熱刺）球員。」

熱刺球迷近期已多場比賽公開表示對班主不滿。（路透社）

今季獎盃希望只剩歐霸

他提及球隊近期備受傷患影響：「看看他們在近兩個半月裏做了什麼，你不能認為（傷患）只是藉口。目前他們正經歷極端情況，所以所有分析都是不客觀的。如果這一切只是為了趕我走，那很好，說一百萬次也沒問題，但這支球隊的球員近兩個半月的付出十分出色。」

普斯迪高古在去年9月曾豪言，他總是在執教一支球隊的第2年便「贏得什麼」，現時聯賽盃及足總盃出局後，在聯賽苦苦掙扎的熱刺今季爭標希望只剩歐霸，他們在聯賽階段以第4名直接晉級16強，暫未知道淘汰賽對手是誰。