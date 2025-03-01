英足總盃｜拉舒福特離曼聯大翻身　再獻助攻幫阿士東維拉晉級

拉舒福特（Marcus Rashford）離開曼聯似乎足球生涯大翻身，英格蘭足總盃第五圈阿士東維拉對卡迪夫城一役，他再為隊友阿辛斯奧（Marco Asensio）送出助攻，幫助後者梅開二度，讓維拉以2：0成為今屆首支晉級8強球隊。

其實「福仔」自1月以借將身份加盟維拉後，已多次為隊友輸送炮彈，更留下一項冠絕英超的紀錄。



拉舒福特外借到阿士東維拉後表現出色。（路透社）

3次過人成功、6次關鍵傳送

曼聯新帥阿莫林（Ruben Amorim）去年11月上任後，拉舒福特在隊內逐步失去地位，多次不入大軍名單，紅魔棄之以求騰出薪酬空間，「福仔」終在冬季轉會窗外借到阿士東維拉。

今仗在足總盃面對來自英冠的卡迪夫城，「福仔」在左翼位置屢次為對方帶來威脅，全場3次過人全部成功，且送出6次關鍵傳球、製造2次黃金機會，更在68分鐘助攻阿辛斯奧先開紀錄。

阿辛斯奧與拉舒福特合作無間。（路透社）

阿辛斯奧在80分鐘再下一城助球隊鎖定勝局，他與拉舒福特同為冬天加盟的借將，但兩人一拍即合，前者加盟至今各項賽事攻入4球，當中有3球便來自「福仔」。阿辛斯奧賽後也稱讚這位新拍檔：「拉舒福特是頂級球員，我們合作時間不長，但我知道他想做什麼、想傳球到哪裏，很高興有他這樣的隊友。」

「福仔」一項數據冠絕英超

根據數據網站Opta，拉舒福特今場創造6次機會，已追和過去在曼聯出戰426場各項賽事的單場最高紀錄。他自2月9日首次為維拉披甲至今，各項賽事已製造13次機會，冠絕同期所有英超球員。

美中不足的是，他加盟後仍未破門，今場也2次錯失入球機會，不過出戰6場各項賽事已為維拉貢獻3次助攻，相比之下，他今季在曼聯上陣23場助攻3次。

艾馬利大讚兩位冬季新援。（路透社）

艾馬利：我們需要這兩人

維拉主帥艾馬利（Unai Emery）賽後大讚拉舒福特與阿辛斯奧很快便適應球隊體系：「他們以自己方式幫助我們，令球隊生色不少，也以入球和助攻來幫助隊友。」

兩人都是在原本球隊失去正選，因此冬季以借將身份加盟，艾馬利認為兩人已逐漸重拾自信：「我對他們表現及適應方式感到高興，球隊未來需要拉舒福特，也需要阿辛斯奧來應對挑戰。」

離開曼聯之前，拉舒福特被阿莫林多次指責「未有全力以赴」而黯然出走，如今似乎在阿士東維拉重獲新生，周二（4日）深夜還會代表球隊出戰歐聯16強賽事。《太陽報》指現時仍有多間歐洲及沙特強隊有意羅致「福仔」，包括巴塞隆拿及巴黎聖日耳門，但他仍希望繼續留在英超，且有意正式轉會為維拉效力。