歐霸｜熱刺攻勢疲弱響起警號　罰球組織「倒瀉籮蟹」為今場縮影

熱刺在周四晚歐霸16強首回合表現低迷，作客以0：1不敵荷甲的阿爾克馬爾。熱刺攻勢疲弱，全場7次埋門僅1次目標，預期入球低見0.37球。熱刺隊長孫興慜承認全隊表現令人失望，踢不出應有水平，敲響了警號。熱刺領隊普斯迪高古則認為，球隊未能適應歐洲賽客場的壓力。



熱刺攻力疲弱，作客敗陣。（路透社）

在上半場18分鐘一次防守角球時，熱刺中場盧卡斯比利華（Lucas Bergvall）擺烏龍，令球隊落後0：1。熱刺反撲無力，攻勢疲弱，全隊不在狀態。儘管熱刺佔超過6成控球，但射門7次，只得1次中目標，預期入球只得0.37球，可見熱刺的進攻毫無威脅。

其中一次禁區頂的罰球，熱刺處理得一塌糊塗，可說是今場表現的縮影。占士麥迪臣及孫興慜似乎有點誤會，短傳甩漏，差點被對手搶到，最後由奇雲丹素隨意一腳斬入去出了底線。這球罰球處理得手忙腳亂，一片混亂，片段在網上廣傳，有網民留言：「這是我見過處理得最差的罰球。」

好好地一次禁區頂罰球，占士麥迪臣及孫興慜搞到倒瀉籮蟹。（網上圖片）

孫興慜賽後說：「我們的表現遠遠未達應有水平，包括我自己，我們的表現令人失望。這次敲響了警號，下星期會是今季最重要的一場比賽。」下周中，熱刺將在主場出戰16強次回合。

孫興慜及占士麥迪臣末段被換出。（路透社）

孫興慜續說：「我們在上半場創造不到任何攻勢，表現馬虎，沒有踢出應有水準。所有人都對個人及團隊表現失望。沒有任何藉口，我們踢得不夠好。比數只是落後0：1，還未完結的，我們下星期一定要踢得更好。」

熱刺領隊普斯迪高古。（路透社）

「我認為與態度及努力無關。」普斯迪高古說：「當你去到踢歐洲賽的客場時，會面臨壓力，你要承受得住狂風暴雨及適應，但我們從來沒有真正做到過，所以令人失望。」