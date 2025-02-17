英超｜曼聯遇傷兵潮後備席滿小將　熱刺普斯迪高古理解但拒同情

曼聯的傷兵名單愈來愈長，連狀態大勇的阿密特迪亞路都成為「十字軍」的最新一員，周日（16日）作客熱刺的賽事，後備席除了連迪路夫，其餘都是青年軍小將，平均年齡只得18歲。

今季同樣飽受傷兵問題困擾的熱刺，同樣是過來人的主帥普斯迪高古賽後坦言，理解曼聯現時的狀況，「但這只是一場的情況，我們卻經歷了連續兩個月」。



今季多次化身曼聯「救世主」的阿密特迪亞路（Amad Diallo），同樣難逃受傷的命運，主帥阿莫林對熱刺賽前確認，這名翼鋒今季「收咧」，加入利辛度馬天尼斯﹑美臣蒙特﹑梳爾﹑高比馬恩奴等主將的傷兵行列。

17歲的奧比馬田今仗成為曼聯英超史上第三年輕的上陣球員。（Getty Images）

曼聯兵源緊絀，可用的一隊成員接近全數正選，後備席除了中堅連迪路夫，其餘都是陌生的小將，這8名後備球員平均年齡18歲，似乎阿莫林對他們信心不多，遲遲未作調動，直至完場前才換入17歲的奧比馬田（Chido Obi-Martin），並以17歲79日成為曼聯英超史上第三年輕披甲的球員，但在比數面前，這個紀錄實在沒太大意義，結果曼聯以0：1不敵熱刺，聯賽榜跌至第15位。

曼聯對熱刺後備名單



夏里遜（Elyh Harrison），門將：18歲

連迪路夫，後衛：30歲

夏芬（Ayden Heaven），後衛：18歲

阿馬斯（Harry Amass），後衛：17歲

費達歷臣（Tyler Fredricson），後衛：19歲

積克費查（Jack Fletcher），中場：17歲

摩亞侯斯（Jack Moorhouse），中場：19歲

干尼（Sekou Kone），中場：19歲

奧比馬田，前鋒：17歲



英超｜曼聯負熱刺跌至聯賽第15 阿莫林嘆工作艱難：仍會堅持理念

曼聯對熱刺9人後備名單中，除了連迪路夫外，全都是青年軍小將。（Getty Images）

傷兵潮過來人普斯迪高古「歡迎來到我的世界」

今季熱刺同樣經歷過傷兵潮，後備席曾經大部分也是「大冧巴」小將，今仗對曼聯已有改善，域卡利奧把守最後一關，比蘇馬﹑柏比沙亞﹑賓倫莊遜等球員回歸後備席，但兩大中堅雲迪雲及羅美路繼續休息，冬季轉會窗以借將身份加盟的丹素（Kevin Danso）正選，夥拍賓戴維斯扼守中路。

熱刺門將域卡利奧今仗復出披甲，把守最後一關。（路透社）

「這是重大的影響......當我們可以運用賓倫莊遜﹑威爾遜（奧杜巴特，Wilson Odobert）這種級數的球員，或許他們狀態仍可提升，但也對我們有莫大的幫助。」熱刺領隊普斯迪高古賽後說。

傷兵問題，普斯迪高古有經驗，對於阿莫林的遭遇，普帥表示理解，但同情不了，「我理解魯賓（阿莫林）的狀況，球員們在不擅長的位置﹑小將在後備席，好吧歡迎來到我的世界。不過（曼聯）只不過是一場，你試試經歷兩個月。我從沒有收過任何慰問卡，不要說同不同情，傷兵狀況每隊球隊都會遇到。」