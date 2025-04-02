英超｜ 阿仙奴2：1勝富咸　諾定咸森林1：０贏曼聯

英超周二（4月1日）賽事， 阿仙奴2：1勝富咸。賽後阿仙奴以30戰積61分居次席，落後少踢一場的利物浦9分。同日諾定咸森林以1：０贏曼聯，賽後諾定咸森林以30場57分居第3。



阿仙奴對富咸的賽事，在上半場37分鐘，米基爾馬連奴（Mikel Merino）在尼華尼利（Ethan Nwaneri）助攻下，為阿仙奴取得入球，半場領先1：０。下半場73分鐘，因傷缺陣3個月的布卡約沙卡（Bukayo Saka）復出建功，擴大領先優勢。富咸於補時階段，由洛迪高梅尼斯（Rodrigo Muniz）追回一球。賽後富咸以30戰積45分續排第8。

圖為2025年4月1日英超賽事，艾蘭加（Anthony Elanga）為諾定咸森林先開紀錄。（Getty Images）

諾定咸森林對曼聯的賽事，在上半場僅5分鐘，艾蘭加（Anthony Elanga）已為森林打開紀錄。兩軍至完場未改寫比數。賽後曼聯以30戰積37分續排第13。