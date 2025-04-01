英超｜傳皇馬有意收購般奴　曼聯主帥阿莫林：我們需要他

近日傳出皇家馬德里有意以9000萬英鎊收購曼聯隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes），紅魔主帥阿莫林（Ruben Amorim）在對諾定咸森林賽前表示，他不會讓般奴離隊：「他哪裏都不會去，他是我們需要的球員。」



最近有傳皇家馬德里有意收購般奴費南迪斯。（路透社）

曼聯今季在新帥阿莫林領軍下戰績不濟，目前僅以37分排在英超第13，之前曾一度令名宿里奧費迪南認為要為護級而戰，隊長般奴費南迪斯便成為批評對象之一，前曼聯隊長堅尼曾公開指責他領導能力不足，與阿仙奴名宿伊恩朗禮展開一番激辯。

日前英國小報《每日星報》指，皇馬考慮以9000萬英鎊轉會費羅致般奴，並視他為39歲老將莫迪歷（Luka Modric）的接班人。

報道指皇馬有意讓般奴成為莫迪歷接班人。（路透社）

最近國際賽期完結，曼聯將在周二（1日）深夜的英超賽事作客對諾定咸森林，雖然皇馬想收購般奴的傳聞可信度成疑，但在賽前記招上，阿莫林仍被問到般奴是否有機會離隊，他斬釘截鐵地回答：「不，這不會發生。」

他續稱現時曼聯雖然處於低谷，但仍想再奪英超冠軍：「我們希望這位最出色的球員能繼續留隊，他現時才30歲，每季能踢55場，且直接參與至少30個入球，是我們需要的球員類型，他哪裏都不會去。」

般奴費南迪斯自2020年2月1日首次為曼聯上陣至今，已直接參與112個入球，同期英超所有球員中僅次於利物浦射手沙拿（177球）及熱刺隊長孫興慜（124球）。