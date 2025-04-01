英超｜利物浦冠軍在望卻瀕星散　8大主力勢離隊高普冠軍班底瓦解

國際賽期告一段落，英超重燃戰火，利物浦將在周三（2日）深夜與愛華頓上演默西塞德郡打吡。紅軍在英超榜首遙遙領先次席阿仙奴12分，奪冠呼聲高唱入雲，可是冠軍快將到手之際，卻面臨來季星散之危，高普留下的冠軍班底隨時一夕瓦解。



副隊長阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）接近投皇馬，射手沙拿（Mohamed Salah）、隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）續約仍未有望，近日盛傳今夏翼鋒路爾斯迪亞斯、紐尼斯、艾利洛、基利靴、遠藤航亦勢離隊，來季亦料為左閘羅拔臣的最後一季。高普年代沒有可能發生的事，即將上演，也許這正是德國主帥與新帥史諾的最大分別——在球員轉會上的「牙力」。



阿歷山大阿諾特盛傳會在夏天轉投皇馬。（Getty Images）

三大球星尚未續約 勢必人財兩失

沙拿、雲迪積克及阿歷山大阿諾特與利物浦的合約今年夏天到期，三人續約事宜到現在仍未有進展，球會青訓出身的阿歷山大阿諾特更盛傳會在季尾免費轉投皇家馬德里。

三大主力可能一次過「無得留低」已夠驚嚇，紅軍管理層尚有更多驚人之舉——今年夏天路爾斯迪亞斯、紐尼斯、艾利洛、基利靴、遠藤航可能排住隊走人，而且利物浦管理層竟尚未跟明年約滿的年輕中堅干拿迪續約。

路爾斯迪亞斯被指很有可能夏天離開利物浦。（路透社）

迪亞斯、紐尼斯傳被賣 前線改頭換面

沙拿是紅軍進攻絕對重心，今季暫時已貢獻32入球、22助攻，失去他難以想像，但另一前線主力、哥倫比亞國腳路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）以及中鋒紐尼斯（Darwin Nunez）均被指會在今夏被賣走。迪亞斯長年受巴塞隆拿青睞，紐尼斯季中曾獲沙特球會招手但被利物浦拒絕，如兩人同時離隊，加上失去沙拿，紅軍前鋒線將改頭換面。

門將基利靴（Caoimhin Kelleher）與左閘安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）同為2026夏天約滿，基利靴料已鐵了心離隊尋覓正選機會，英國《泰晤士報》指利物浦有意收購般尼茅夫左閘米路斯卻卡斯（Milos Kerkez），基利靴可能作為交易籌碼之一。31歲的羅拔臣體能和狀態已不及高峰期，被認定下季會是效力紅軍的最後一季。

干拿迪暫未與球隊續約。（Getty Images）

高普愛將勢被賣 遠藤航或重返德甲

年輕中場哈維艾利洛（Harvey Elliott）是高普麾下愛將，德國主帥非常愛惜這位小將，今季在新帥史諾麾下卻缺乏上陣機會，上月初曾向《泰晤士報》表示感到「憤怒和沮喪」；英國天空體育指若夏天有條件不錯的報價，利物浦可能會將他賣走。

日本國家隊隊長遠藤航也是被史諾冷落的球員之一，今季在英超未曾正選上陣，14次聯賽後備出戰只踢137分鐘，場均不足10分鐘。德國天空體育表示法蘭克福已向利物浦表示興趣，紅軍也同意讓遠藤航離隊，他在加盟利物浦之前，曾在德甲的史特加效力4季。

遠藤航（右）不受史諾重用，也可能會在夏天離隊。（路透社）

中堅干拿迪（Ibrahima Konaté）也是正與球會商討續約的球員之一，他合約將在下年6月到期，並在今年1月時表示曾收到球會開出合約但未有簽署，談判陷入僵局令皇馬及巴黎聖日耳門都對他產生興趣。「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）日前表示，利物浦正爭取跟他續約，狀況猶如今季的沙拿、雲迪積克和阿歷山大阿諾特一樣。

利物浦今季快要重奪英超，可是今夏若如傳聞所料阿歷山大阿諾特、沙拿、雲迪積克、路爾斯迪亞斯、紐尼斯、艾利洛、基利靴、遠藤航悉數離隊，紅軍一下子失去8個主力成員，前線和後防陣容大變，新兵質素和融合情況難以估計，來季狀況暫時看來難望樂觀。