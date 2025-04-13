羽毛球亞錦賽｜鄧謝配將繼續合作參賽　謝影雪復出即奪冠感驚喜

香港羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪，周日（13日）在亞洲羽毛球錦標賽混雙決賽，擊敗日本組合綠川大輝／齋藤夏，奪得生涯首個亞洲冠軍。

鄧俊文賽後確認兩人會繼續合作比賽，謝影雪則透露，兩人重組後訓練不足一星期，對復出即奪冠「不太敢相信是真的」。



鄧謝配賽後接受內地媒體訪問時，確認未來會繼續合作，而謝影雪則表示，復出是兩星期前才決定的事。

鄧俊文和謝影雪相隔4個月再組合，即奪得亞錦賽冠軍。（Getty Images）

兩人接受《01體育》訪問時，謝影雪坦言對於自己剛復出首個比賽，本來沒去思考勝負，「年頭做完手術，之後一路恢復、也生病，沒怎麼練習，俊文本來也在夾吳芷柔打其他比賽，來這裏之前，我們只是練了一星期都不夠，狀態不是太好，來到主要是想找回比賽感覺。」

談到重踏球場、並立刻奪冠的心情，她笑道：「有點不太相信，可能讓我賽前想100次也沒想過拿到冠軍，現在仍然好驚喜，不太敢相信是真的。」阿雪稱，之前休息的時候沒有想念比賽，「可能打得太多年了，反而頗享受沒有比賽的生活，也說過只要球隊、俊文需要我，而我只要有能力，都會繼續打下去。」

鄧俊文稱，兩人再次合作，鬥心比以前更強。

鄧俊文則說，與謝影雪相隔4個月再合作，鬥心更強，「今次再合作，我們的勝負欲更明顯、更大，對我們比賽成績更有幫助。」他表示，本來沒想過能衝擊冠軍，「一開始沒想過能拿冠軍，我們已3個月沒有合作，阿雪也只是正常訓練了一至兩星期，心態放得比較開，我們的發揮反而更穩定。」

他續道，4強能首次擊敗世界排名第1的中國組合、決賽也是首次從綠川大輝／齋藤夏身上獲勝，關鍵是教練：「教練給了我們很好的戰術，加上場上不斷提點，令我們發揮更穩定、戰術也執行得較好，是贏波的關鍵。」兩人將在明日傍晚返抵香港，之後會再與教練相討未來目標。