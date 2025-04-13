F1巴林站｜紅牛排位賽不濟　韋斯達賓指難爭標　黑馬Alpine有驚喜

F1（一級方程式）巴林站排位賽，紅牛車隊繼續苦苦掙扎，與麥拿侖的戰鬥力完全無法相比，四屆冠軍車手韋斯達賓（Max Verstappen）坦承，不覺得自己目前有能力爭標。

另外，排位賽前列也出現令人意外的「黑馬」。



韋斯達賓上周才在日本站，以「頭位奪冠（Pole-to-win）」的神級表現贏得分站冠軍，當車迷好奇，紅牛今季是否能跟麥拿侖再爭錦標之時，在巴林站又要面對現實。早在周五的自由練習後，韋斯達賓已直言「紅牛跟麥拿侖完全不在同一水平」。

雖然麥拿侖方面不停唱淡戰車MCL39，稱戰車沒有外界所說的那麼快，行政總裁Zac Brown更指韋斯達賓「很懂得火上加油」。但排位賽的時間，卻是最好的證明。

麥拿侖戰力超群，加上皮亞斯特利越來越成熟，表現具統治力。（Getty Images）

麥拿侖車手皮亞斯特利（Oscar Piastri）在周五的第二節自由練習及周六的第三節自由練習，都造出全場最快時間，到了排位賽亦發揮水準，一路輕鬆地進入Q3，最終以1分39.392秒奪得頭位；麥拿侖另一車手諾里斯，則只能排在第6，他坦承未能完全駕馭戰車，但從皮亞斯特利造出的時間，已證明MCL39的速度之高。

皮亞斯特利奪得頭位。（路透社）

韋斯達賓最終只能排在第7，隊友角田裕毅在「升班」紅牛車隊後的第二戰，成功打入Q3，排第10位，這也反映紅牛的確陷入困境，而「韋少」在整個排位期間，都不斷指戰車的煞車似乎有問題。

韋斯達賓在排位賽後受訪時，直言：「現在我無法與麥拿侖競爭，我現在只是來參賽的。」被問到覺得此刻有無能力爭奪車手世界冠軍，他答道：「不，我不覺得可以」。

韋斯達賓直言此刻自己無力爭標。（Getty Images）

至於排位賽獲次名的平治車手佐治羅素，則較皮亞斯特利慢0.102秒，算是很理想的賽果，惟因為車隊在Q2紅旗後重啟賽事的法定時間前，已讓兩車離開車房進入維修站車道快線，羅素和隊友安東尼利終各自被罰退一格，羅素第3位起步、本來第4的安東尼利跌落第5。

Alpine的加斯利造出個人及車隊今季最佳排位成績。（Getty Images）

這也造就本來排第5的Alpine車手加斯利得以上升一名，將在正賽以第4位出發，首三站都處在中下游的Alpine，今站在自由練習已頻頻展現不俗速度，最終排位賽的好表現成為一大驚喜。

Alpine受制於動力系統，速度較其他車隊落後。（路透社）

更令人訝異的是，德國賽車媒體AMuS報道指，Alpine目前使用的雷諾動力系統，先天馬力比不上其他對手，令加斯利本身已比其他戰車慢0.3秒之多，但他最終只距離頭位的皮亞斯特利0.375秒，意味若有更好的動力系統，他或可駕駛A525登上頭排。Alpine在2026年將會放棄自己生產的雷諾引擎，轉而成為平治的「顧客」起用其動力系統，屆時又能否更上層樓？

巴林站排位賽結果及起步格：