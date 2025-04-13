歐鎧淳本地賽戰非主項蝶泳　談六度征奧機會：言之尚早

香港游泳代表歐鎧淳（Stephanie）在「第68屆體育節香港長池游泳計時賽」第二日亮相，卻未有出戰主項背泳，而是參加短途的50米蝶泳，她在第一小組游出29.50秒，雖然無緣決賽，但這名32歲的泳手笑容滿臉，更協助鄰線的11歲小將調整泳帽。

國際奧委會早前宣布洛杉磯奧運增添50米的短途項目，四種游式也設有50米，會否增加歐鎧淳第6次出戰奧運的機會，她笑言如今言之尚早，但未來的訓練重心也放在50米上。



歐鎧淳在長池計時賽出戰非主項的50米蝶泳。（趙子晉攝）

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歐鎧淳今日（13日）亮相長池計時賽，她並非參加主項背泳，而是出戰50米蝶泳。該項被編排在上午一節的最後一項舉行，歐鎧淳身在第一小組，開賽前神情輕鬆，笑容滿臉，與隊友有講有笑，現場更有觀眾高呼歐鎧淳的名字。被列第8泳線的歐鎧淳一支獨秀，結果游出29.50秒首名觸池，可惜未能躋身總成績前8，列第11位無緣下午的決賽。

歐鎧淳在50蝶小組取得首名，更打破個人最佳。（趙子晉攝）

歐鎧淳今次選擇出戰非主項的50蝶，同組的對手全數是「1字頭」的小朋友，旁邊泳線的只得11歲，她更貼心地為對方調整泳帽。歐鎧淳笑言：「可能係（年紀）最大同最細一齊游！」歐鎧淳表示今次是為了慢慢重拾比賽節奏，所以特意選擇一項沒有太大壓力的蝶泳。

歐鎧淳賽前貼心地為旁邊泳線的小將調整泳帽。（趙子晉攝）

寓賽於操的歐鎧淳，笑言時間都不是重點，更確信自己游出個人最佳，「我對上一次游（50蝶）好像是廿幾年前！」翻查國際泳聯（FINA）資料，歐鎧淳50蝶的個人最佳時間是29.77秒，在2019年11月的長池分齡賽時造出。當歐鎧淳聽到這紀錄時，她大表震驚：「點解你會check到啲咁嘅嘢？」更再三質疑自己是否曾經游過50蝶，稱對19年的賽事已沒有任何印象。

歐鎧淳游出29.50秒，她笑言忘記自己6年前游出50蝶。（趙子晉攝）

國際奧委會日前通過，2028年洛杉磯奧運的游泳項目將增添6面金牌，男、女子蛙泳、背泳及蝶泳新增設50米項目。歐鎧淳第5度征戰奧運後，外界認為是她的最後一舞，但她早前表示若有能力就游下去，粉碎退役傳聞。

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歐鎧淳笑指現時談洛杉磯奧運太早了。（趙子晉攝）

背泳增設50米背泳，歐鎧淳笑言「恭喜大家」，始終更多泳手有機會參加奧運是她事，而她認為對經驗的泳手更有利。談及會否增添自己第6次參戰奧運的機會，她笑指言之尚早，「（距離洛杉磯奧運）還有3年時間，如今下定論太早了，始終都需要視乎今年自己的成績，再決定未來的動向。」

雖然未知是否再戰奧運，但歐鎧淳未來的訓練重心將放在短距離上，她將在7月的長池世界錦標賽只參加50米背泳。歐鎧淳指50米與100米雖同屬衝刺的項目，練法卻截然不同，她過往未曾試過專注訓練50米，期待訓練後的成果。