跳水世界盃｜陳芋汐再奪金 全紅嬋坦承發育困擾 回應展強大心理
撰文：普利森
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跳水世界盃加拿大站，中國雙星全紅嬋和陳芋汐再戰女子10米台，兩人在決賽再一次大幅拋離其他所有對手，而全紅嬋關鍵一跳的失誤，令她再次不敵表現出色的陳芋汐，獲得銀牌。
全紅嬋賽後坦承要面對發育期帶來的挑戰，但坦率真誠的回答，更顯心態上的強大。
女子10米台決賽，全紅嬋在首3跳過後一直居首，惟第4跳207C出現失誤，該跳只獲得64.35分，而陳芋汐在這一跳也是以207C出戰，展現「水花消失術」獲得92.4分，登上第1名。
最後一跳，兩人都跳5253B，一樣獲86.4分，意味陳芋汐最終以417.55分，10分之差擊敗全紅嬋，連續兩站奪得女子10米台金牌，全紅嬋則再一次獲銀牌，兩人連續兩站包辦金銀，銀牌的全紅嬋的得分也大幅拋離銅牌、得348.2分的英國選手（Andrea Spendolini Sirieix）。
全紅嬋在賽後受訪時，一貫坦率回應問題，近年明顯發育、長高，18歲的她從近4年前東京奧運時的1.43米長高到現時的1.53米，體重也由僅38公斤到現在的46公斤，難免影響表現。
全紅嬋說：「體重漲了，確實漲了，可能有個滴應期，適應了就比較平穩了，還是很滿意的。」談到決賽的表現，她說得相當正面：「也很不可思議，因為平時訓練也沒跳過這麼好。」賽後，她也被拍到興奮地拿着袋子，跑到看台下收集觀眾送給她的娃娃，盡顯少女的一面，她的賽後訪問，也顯示出心態的強大。
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