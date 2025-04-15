桌球︱史上首人單場兩轟147　威爾斯球手為獎金完成創舉：要養仔

2025世界桌球錦標賽外圍賽上演精彩一幕，來自威爾斯的23歲球手積遜彼治（Jackson Page），於第三輪賽事單場兩度打出一棒最高度數147，成為史上第一人。



世界排名第35位的積遜彼治，職業生涯從未在比賽中打過147，他於世錦賽外圍賽第三輪遇上英格蘭球手泰拿（Allan Taylor）。

比賽為19局10勝制，分兩日舉行，積遜彼治在周日（13日）上演的第8局中，先轟一棒147，以局數8：1領先至周一（14日）舉行的下半部份比賽，他結果在第12局再打出一棒最高度數清枱，為自己鎖定10：2勝果晉級。

↓↓↓積遜彼治第一棒147↓↓↓

這兩棒147的開局與過程相似，首先是紅波沒有過於分散，讓積遜彼治可多次打入黑波並調整，兩局中他亦需要用白波撞散紅波，結果均十分理想。而兩局他都只花不足8分鐘便完成147，首次只花了7分15秒，第二次則是7分23秒，連落敗的泰拿也與他一起慶祝。

↓↓↓積遜彼治單場第二棒147↓↓↓

積遜彼治此項成就甚至超越了「火箭」奧蘇利雲與「桌球王帝」亨特利，是史上首位單場打出兩棒147的球手。

由於今季在桌球三大賽（全英錦標賽（UK Championship）、大師賽（The Masters）、世錦賽）與沙特阿拉伯大師賽（Saudi Arabian Masters ）中打出兩棒147的球手可獲特別獎金，積遜彼治已肯定贏得14.7萬英鎊（約150萬港元），再加上世錦賽本身的147獎金與賽事最高度數獎金，最多共可獲17.2萬英鎊（約176萬港元）。

積遜彼治（Jackson Page）成為史上首位單場兩轟147的球手。（Getty Images）

積遜彼治對自己能達成此創舉也感到不可思議，「我開心到像飛上了月球一樣（I'm over the moon）。」他透露自己在球會訓練時經常嘗試打147，但比賽中挑戰最高度數卻很少有，「完成了第一棒147後，我知道一定要試第二次，因為有獎金，所以我由第一個紅波開始就計劃好。」

原來積遜彼治的兒子在3個月前剛出生，他表示會把獎金花在對方及新買的房子上，難怪比賽時特別肉緊，「那種壓力就像打決勝局一樣，幸好訓練有功，一切都很順利，當打入第15個黑波，準備打黃波時，我就知道我做得到。」

積遜彼治（Jackson Page）仍需爭取打入今屆世錦賽正賽。（Getty Images）

雖然積遜彼治獲記入史冊，但他距離世錦賽正賽仍差一步，下圈他必須擊敗世界排名30的奧干洛（Joe O'Connor），才可打入著名的克魯西布劇院（Crucible Theatre），怪不得他表示只會「鋸扒」慶祝，今日便會重投訓練。

現年23歲的積遜彼治於2019年成為職業球手，排名賽最佳成績是於去年冠軍聯賽（Championship League）奪亞。他2022年首度打入世錦賽正賽，首圈便爆冷擊敗鶴健士（Barry Hawkins），最終次圈止步；他去年再參與正賽，卻在首圈1：10大敗予奧蘇利雲。