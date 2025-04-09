桌球｜奧蘇利雲1月暫離賽場後首度受訪　身心受創出戰世錦賽成疑

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）自今年1月退出大師賽（The Masters）後，至今未再參加任何比賽及在公眾場合露面。曾有報道指他精神狀況不佳，上月在香港啟德體育園舉辦的世界桌球大獎賽，原定以半個主場球手身份參賽的奧蘇，亦表示因健康理由退出。

他最近接受TNT Sports訪問，承認近年精神狀態大不如前，未知能否出戰今月中開始的世錦賽（World Snooker Championship）：「我身體受到重創。」



奧蘇利雲承認近年身體狀況大不如前。（Getty Images）

過往不費吹灰之力贏世錦賽

「火箭」雖已49歲，今季戰績不濟下未獲任何錦標，但仍是桌球界最受矚目巨星。他1月退賽後遲遲未能復出，令外界關注他會否參加每年最重要的桌球賽事——世錦賽。

奧蘇利雲曾7奪世錦賽冠軍，但他在TNT Sports專訪上表示，近年作賽已開始感到力不從心：「我之前贏2012、2013世錦賽時，只是周一早上起床，然後輕鬆贏波。當時我從不覺得要靠努力贏得世錦賽冠軍，因為我每場都以5、6局優勢勝出，沒有任何一場比賽是勢均力敵。」

奧蘇利雲形容2012、2013年奪世錦冠軍時十分輕鬆。（Getty Images）

「我筋疲力盡了」

他表示之後情況逐漸變得不一樣：「2020年奪冠時，我也是周一早上起床，然後感覺還可以，但10天過後我便無法正常思考，我筋疲力盡了。」

奧蘇表示2022年封王也是同樣狀況：「我只能歸咎為年齡問題，它令我身體出現奇怪反應，老實說我很震驚，2020年我再次感覺輕鬆奪冠，但仍覺得身體受到重創（battered）。」

到2022年奪冠，奧蘇利雲表示賽後感覺身體受重創。（Getty Images）

今年1月退出大師賽前，他曾在冠軍聯賽（Championship League）失誤時，將手中球棒用力砸向球枱，更有報道指他賽後將球棒扔到垃圾桶後離去。奧蘇解釋當時十分倦怠，因此而煩躁及沮喪：「它讓我失去對這項運動的熱愛，我真的不想這樣，所以決定暫離賽場，在認真回歸之前，我會嘗試解決此問題。」

至於會否參加今月19日開始的世錦賽，他表示仍未決定，會盡可能深思熟慮：「或許17或18號決定，我仍很想出戰世錦賽。」

韋德有信心奧蘇利雲會如常出戰。（Getty Images）

韋德：這是他的本能

奧蘇利雲好友「白旋風」韋德（Jimmy White）則很有信心，認為「火箭」會出戰今屆世錦賽：「他肯定會去的，這是他的本能。」

他認為奧蘇可能因為久疏戰陣，會在首輪遇上困難：「因為其他球手都有進步，但我仍覺得他沒問題。有一點可以肯定的是，奧蘇仍有練波，無論他生命中發生什麼，他仍會練波。」