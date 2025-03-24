桌球網球續獲精英A　運動員直接資助額增8.3%　成年隊資助升至1萬

黃澤林在邁亞密大師賽打出驚喜，傅家俊、吳安儀和卡比多羅比等桌球港將，也連番在國際大賽創出佳績，然而網球和桌球項目卻因不達標，面臨被踢出香港體育學院精英A資助，猶幸文化體育及旅遊局局長羅淑佩在今日（24日）的體育委員會後宣布好消息，兩個項目在改制後得以符合標準，未來兩年繼續獲得精英A資助。

另外有8個運動項目在新制度下升格A級項目，例如高爾夫球；獨木舟及殘疾游泳亦將升格為B級項目。

體育委員會亦因應運動員需求及社會聲音，增加精英運動員直接資助額，將上調8.3%，「成年隊」即最低資助門檻，由目前的7130元增加至1萬元。

以上將於2025年4月1日起生效。



根據「精英資助評核計劃」評審機制，要獲得A級體育項目的先決條件是，須於過往4屆及未來2屆賽事中，最少3次成為奧運或亞運競賽項目；如非奧運或亞運項目，則最多只能成為B級項目。

由於桌球自2010年後便被踢出亞運行列，故未能符合上述條件，導致今年4月起將被踢出精英A。羅淑佩表示，體育委員會在巴黎奧運後檢討及調整制度，決定增加彈性，改為自1997年後，最少3次成為奧運及亞運項目、或者即將成為亞運或奧運項目，便達到先決條件。

傅家俊。（資料圖片）

吳安儀。（資料圖片）

桌球於1998年、2002年、2006年及2010年皆是亞運項目，故肯定通過先決條件，加上運動員成績亦通過評分標準，故未來兩年得以留在A級項目。

網球項目的先決條件亦有所改變，四大滿貫、台維斯盃世界組及金夫人盃世界一組的成績，亦將計算在內。

黃澤林。（Getty Images）

精英運動員直接資助方面，羅淑佩宣布將上調8.3%，其中最低門檻即「成年隊」的直接資助，由原先每月7130元增至每月1萬元。