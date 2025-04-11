桌球世錦賽｜傅家俊轟兩棒破百晉級 爭正賽最後一關或鬥趙心童
撰文：普利森
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一年一度在英國克魯西布劇院（Crucible Theatre）舉辦的世界桌球錦標賽，香港名將傅家俊（Marco）透過資格賽力爭正賽席位。Marco首戰登場對比利時球手梅頓斯（Ben Mertens）交手，Marco轟出兩棒破百，結果以10：4晉級。
傅家俊桌球世錦賽資格賽首圈輪空，第二輪與比利時球手梅頓斯碰頭，Marco開局氣勢凌厲，連贏5局，當中第4局梅頓斯開局時犯規，Marco獲得多打一個紅波的機會，隨後罕有地全局打入16隻紅波（編按：檯面有15隻紅波），隨後轟出一棒139度清檯，成為史上第7人。
Marco在19局10勝的賽事取得優勢，即使在第6局拉鋸後被追回一局，無阻傅家俊的手感，緊接3局再「起Break」，第8局再打出一棒138度，遙遙領先至8：1，Marco全場7次「起Break」，結果以10：4擊敗梅頓斯。
傅家俊晉身世錦賽資格賽第三輪正賽圈，下場對手是英格蘭球手斯利沙（Elliot Slessor），雙方過去兩次交手，Marco全數勝出。若然傅家俊順利過關，爭入正賽最後一場有機會惡鬥中國的趙心童。
趙心童2023年捲入打假波風波，被世界桌球總會罰停賽20個月，直至上年9月完成禁賽期，今年1月獲得兩年的世巡賽參賽資格。
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