英超｜熱刺主帥掩耳回擊球迷噓聲變「詐糊」　賽後解釋指鹿為馬？

熱刺在周四（3日）晚英超，作客以0：1不敵車路士，遭遇今季聯賽第16場敗仗，而且近4場聯賽不勝，只得1和3負，目前以34分排14位。熱刺領隊普斯迪高古（Ange Postecoglou）遭熱刺球迷「柴台」，當他後備換入的中場柏比沙亞（Pape Matar Sarr）遠射入網後，他面朝熱刺球迷作出掩耳的動作，似是回擊。然而，經VAR覆核後，裁判認為柏比沙亞射門前犯規在先，入球無效。賽後被問及對球迷掩耳的動作時，普斯迪高古卻解釋：「我只是想聽到他們的歡呼聲。」



車路士由安素費南迪斯的頭槌在50分鐘領先1：0。熱刺領隊普斯迪高古在64分鐘換人，將瑞典中場盧卡斯比利華（Lucas Bergvall）調走，由柏比沙亞入替。熱刺球迷似乎不滿普斯迪高古的換人，報以噓聲外，還高呼「你都不知自己做什麼」。

在沙亞入場後約4分鐘，他射入一記精彩的遠射。普斯迪高古面朝作客看台，用手掩住雙耳，似乎是反擊球迷。然而，VAR覆核後，裁判認為沙亞射門前，在搶波時對摩西斯卡些度犯規，所以入球無效。最終，熱刺以0：1敗陣，近4場聯賽不勝。

普斯迪高古賽後解釋，這個掩耳動作是為了聽得更清楚球迷的歡呼聲。（Getty Images）

賽後被問到對球迷掩耳的動作時，普斯迪高古說：「天呀，老友，這個解讀真的不可思議！我們剛剛入波，我只是想聽到他們的歡呼聲。因為我們捱過了一段困難的時間，我認為這是一個精彩的入球。」

「我真的希望他們能夠興奮起來！那一刻，我覺得氣勢在我們一方，有可能繼續贏得比賽。」普斯迪高古說：「這不會困擾到我的。我的換人或者決定也不是第一次被噓。沒問題，他們有自由這樣做的。」

被問到他是否一步步背離球迷，普斯迪高古說：「或許你是對的，我自己也不確定，但這絕非我的本意。」

前熱刺中場列納（Jamie Redknapp）在《天空體育》表示：「當沙亞射入時，普斯迪高古掩耳的動作彷彿在說『我比你們識波』。球迷及主帥之間確實存在某種隔閡。」

列納認為今場比賽優勝劣敗，他續說：「對領隊來說，這絕非理想的狀況。接下來還有硬仗要打，他必須提起精神，堅持信念，繼續帶領球隊前進。」