車路士足球學校改與AC米蘭合作　強調僅改名換標誌　啟德建新場

車路士足球學校（香港）今（30日）宣布結束與英超球隊車路士近16年的合作關係，改與意大利球隊AC米蘭合作，往後會以AC米蘭足球學院名義營運。



車路士足球學校（香港）前身為山度士足球學校，2009年起獲車路士足校授權，但今日宣布結束與該英超球隊近16年的合作關係，改夥意大利昔日班霸AC米蘭，今後足球學校會以AC米蘭名義繼續營運。

AC米蘭足球學院香港今日正式成立，並舉行動土儀式，邀得AC米蘭名宿名宿巴里斯（Franco Baresi）出席。足校將於啟德體育園零售館1的三樓天台建立專屬球場，雖然該位置當風，但該校會興建吹氣半圓頂的有蓋室內冷氣七人仿真草場，適合全天候使用。

車路士足球學校改以AC米蘭足球學院名義營運。（袁志浩攝）

AC米蘭足校將在啟德零售館天台建七人仿真草場。（袁志浩攝）

足校創辦人之一的山度士過去在車路士足球學校香港擔當營運總裁，他表示自己角色不變，仍與兩位管理層林燦彬及陳祖龍合作。山度士透露，足校與車路士足校的合約早於疫情期間已屆滿，雙方僅維持基本聯絡，「當時疫情大家距離很遠，難飛到當地溝通，便沒有續約，但用車路士做下去，對方也沒有阻止我們。」他稱之後獲悉有機會與AC米蘭合作，雙方便展開洽談，最終成事。

足校今月仍以車路士足球學校名義於社交網站宣傳收生，校方強調只是換衫、換布置、換牌頭，課程、學生、場地、教練等營運基本上跟過去一模一樣。山度士不擔心「轉會」會影響收生或被家長投訴，「踢波都有機會轉會，搞足校為何無機會？一定有人鐘意這隊或別隊，不喜歡（AC米蘭）便令他喜歡我們，舊時車仔（車路士）都好多曼聯迷過來，之後他們都改穿了車仔衫。」

山度士仍是足球學校的重要人物。（袁志浩攝）

足校另一焦點落在創辦人之一林燦彬的兒子、傑志球員林樂勤身上，在公關最早發出的採訪邀請上，這位港腳一度被稱為「AC米蘭足球學院香港總監」，但公關在活動前一日更新資料，該職銜由仁足社主席陳祖龍擔任。山度士指足校管理層會「愈來愈多新血」，而林樂勤則澄清，自己並非總監，「現在並非我擔任總監的時候，待我再叻一點——達到像山度士、陳肇麒他們一樣的位置。」

他也稱自己始終是傑志球員，最重要仍是協助球會取勝，「足校是我父親的生意，若能利用我球員的角色，當然會幫手，但只是用兒子的身份。」

傑志本身也設有自家足球學院，與AC米蘭足校在生意上屬競爭對手，林樂勤的身份無疑有矛盾，他強調有跟球會溝通，會遵守球會規則，「我們（兩間足校）是多年死敵，我加盟傑志也感覺很奇妙、很特別，但傑志也明白我的身份。」他指自己年度漸大，早接觸足校生意，可為掛靴後接棒做好準備。