足球．人物誌︱不擅溝通英格蘭傳奇　布朗絲：ADHD成為我的超能力

布朗絲（Lucy Bronze）可說是英格蘭第一位獲全球公認的世界級女子足球巨星，球技精湛的她向來自信十足，她無論對自己和隊友都要求極高，因此昔日不時傳出她跟隊友出現磨擦。



一直以為這只是她性格桀驁不馴，布朗絲趁「神經多樣性慶典周」（Neurodiversity Celebration Week）接受前英格蘭女足隊長史葛（Alex Scott）訪問，世人才知道她自小同時受到自閉症（Autism）與過度活躍症（ADHD）之苦。不過她未受各種障礙影響，33歲表現依然處於世界頂級，更揚言：「ADHD就像我的超能力」。



布朗絲（Lucy Bronze）是英格蘭女足首奪歐國盃功臣之一。（Getty Images）

足球界最高個人榮譽、由《法國足球》雜誌主辦的金球獎頒獎禮，2018年起加入女足大獎（Ballon d'Or Féminin），布朗絲在2019年第二屆獲得第二名，僅次美國一代球后韋冰露（Megan Rapinoe）。

她的足球之路較新一代女足球員更艱苦，在英格蘭最北端城鎮Berwick-upon-Tweed出生，自小跟哥哥和他的朋友一起踢足球，直到11歲都在當地男孩隊伍Alnwick Town受訓比賽而且表現出眾，卻因英格蘭足總規定女孩年滿12歲後不能繼續留在男孩隊，當時鄰近也沒有女孩隊，幾乎要放棄足球。

布朗絲（Lucy Bronze）自小與哥哥一起踢足球。

來自英格蘭最北端的硬朗女孩

大家認識的英倫足球地圖，位於泰賽恩德（Tyneside）紐卡素和新特蘭兩大北部球會彷彿已是英格蘭北部的盡頭。曾在英超角逐的新特蘭，種種原因下盛極而衰，近年甚至一度跌至第三級別的英甲作賽，幸而黑貓是最早願意撥資源發展女足的大球會之一，否則英格蘭女足相信難望達到今天的高度。

英格蘭前隊長賀頓（Steph Houghton）、副隊長諾比思（Jordan Nobbs）以及2022年歐國盃三大功臣美特（Beth Mead）、布朗絲和J史葛（Jill Scott）都是黑貓女足青訓產品或在新特蘭展開球員生涯。新特蘭距離倫敦接近400公里，可是布朗絲的家與新特蘭之間仍相隔1小時30分鐘車程，每天要花上3個小時來回車程訓練。

布朗絲（Lucy Bronze）11歲加盟新特蘭。（Sunderland Echo）

人們以為「她總是整蠱做怪」

她從小已察覺自己與別不同，在學校閱讀和串字出現困難，被診斷為讀寫障礙，由童年開始已難以入睡，當年一位睡眠專家建議她每天臨瞓前寫日記，「結果我會寫出一本書來」，她向史葛分享，「就算躺在床上，我個腦仍如時速過百哩。」

布朗絲長大後跟別人溝通時也有困難，對話時無法跟對方有眼神接觸，隊友和球迷留意到她在比賽期間有個摸頭髮的習慣，「人們以為『她總是整蠱做怪』，其實那是我不自覺下令自己冷靜下來的方式。」

布朗絲（Lucy Bronze）對小球迷有求必應，其實不擅長跟別人溝通。（Getty Images）

運動樣樣皆能幾乎成為網球員

種種困難未有阻礙她一步步成長為頂級女足球星，她運動樣樣皆能，中學時是學校網球和曲棍球隊隊長，也是田徑場上高手，參與中距離、越野賽和現代五項，一度以出戰奧運800米賽事為目標。當她不能繼續在Alnwick Town踢球，媽媽一度鼓勵她往網球發展，布朗絲最愛始終是足球，就算每日長途跋涉去練波亦堅持不肯放棄。

中學畢業後她眼見英格蘭女子足球聯賽未成氣候，毅然接受NCAA女足最強球隊北卡羅萊納大學獎學金到美國進修兼踢波，跟日後成為美國傳奇之一的師姐希芙（Tobin Heath）做隊友。美國是女足發展最成功的國家，固定觀眾群龐大，留學經歷讓布朗絲大開眼界。

回到英格蘭她在利物浦、曼城共贏得3次英超冠軍，之後在里昂、巴塞隆拿都很成功，5奪歐聯、3次贏得法甲、2次贏得西甲。目前英格蘭國家隊累積129次上陣，為現役球員中最多，也是2022年首奪歐國盃核心一員，誰知這位英格蘭歷來最成功女足明星連跟別人溝通都一度有困難。

布朗絲最初入選英格蘭不擅與人溝通，常從隊友J史葛（中）身上學習。（Getty Images）

初入選英格蘭無法跟人對談

直到2021年她才在英格蘭國家隊集訓期間確定患上自閉症和ADHD，她直言對這個消息不太意外，「是有點措手不及，實際上又沒有改變任何事情，只是對自己了解更多，明白為何在某些情況下我跟其他人的看法和做法不一樣。」

她為免「與眾不同」，成年後開始模仿身邊人行為，她憶述，「最初入選英格蘭時，我無法跟任何人說話。史東妮（Casey Stoney）曾跟我說：『當你跟我談話時從不會望向我的眼睛」， 我只好回答：『那不是因為你的關係，而是我的問題』。」於是乎她觀察口才了得的隊友J史葛如何跟別人溝通，「現在我已經好一點了，但有時仍會感到不太自在。」

英格蘭兩大巨星美特和布朗絲都是在新特蘭展開球員生涯。（Getty Images）

「ADHD成為我的超能力」

「擁抱和說話時有眼神接觸對我來說相當困難，由於是社會規範，我必須學懂。」現在身邊人都知道她不喜歡擁抱，不會因而對她評頭品足，「在此之前我要被迫去做，令其他人感到舒服，卻使我感到更不舒適，當時我很沮喪。」因此她認為每個人都要了解和尊重別人的不同之處。

布朗絲對足球的專注，在外人眼中是她對這項運動超級熱情，「我不知道我是否熱情，我很着迷，這是我的自閉症徵狀，對足球超級專注。」16歲踏入成年足球世界，17年生涯至今狀態仍處高峰，她亦認為跟她的狀況有關，「運動對ADHD和自閉症很有幫助，可以專注在一些事情，保持動力。」她甚至將它轉化為獨有優勢，較其他人對足球更專注和投入，「ADHD就如我的超能力（superpower）」。她目前是英國自閉症學會大使，協助外界提高意識和消除誤解。

布朗絲接受史葛訪問：