足總盃︱流浪大勝闖決賽　連續三季爭盃　李輝立：因獎金比人豐厚

標準流浪周六（19日）於足總盃四強4：1輕取港會，相隔兩年再闖足總盃決賽，也是球隊連續第三季躋身盃賽決賽。



港會以李溢晉取代首席門將費查把關，經驗老到的羅素、積施利都踢正選；流浪在射手伊巴謙停賽下，以劉智樂擔大旗，配合外援比迪高、雷仙奴與安沙。

２0歲小將李泳豪單刀破門。（袁志浩攝）

流浪上半場多次「劏穿」港會防線，16分鐘雷仙奴長傳笠過守衛，劉智樂禁區邊見李溢晉出迎，及時挑射空門得手。

31分鐘輪到後衛梁煒烽助攻，高波放至右路，20歲小將李泳豪入楔，單刀射遠柱成2：0。直至上半場補時階段，比迪高中路放直線，安沙於盲眼位衝前，在守衛壓逼下轟入近柱，半場流浪領先3：0。

流浪半場領先3：0。（袁志浩攝）

54分鐘，麥美倫左路傳中，唐道碧中路飛身改變皮球方向，尾柱由里奧剷入，雖然旁證一度指港會越位，但VAR改判入球有效。

港會追近比分後8分鐘，流浪即再次拋開，比迪高燙射死角球門，衝上觀眾席與妻女慶祝。港會之後有陳灝空門射中柱，最終輸1：4出局，流浪晉級後會於5月31日在旺角大球場鬥大埔或東方，爭取自1994/95年球季後，再高舉足總盃。

比迪高衝上看台慶祝入球，最終領黃。（袁志浩攝）

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流浪前年足總盃決賽1：7負傑志得亞軍；去年贏得菁英盃；今季再打入足總盃終極一戰，連續三季躋身盃賽決賽。總幹事李輝立認為主因是獎金比其他球會豐厚，「強隊贏波只有正常的獎金，我們是弱隊，很難贏，（所以）獎金加到很多倍，（三季均打入決賽要）多謝莫生（流浪會長莫耀強）。」

流浪今季流失多位主力，如盧均宜、林嘉緯退役，神田夢實、金旻奎、林衍廷與趙正宇離隊，季初港超聯曾9場不勝，更慘吞傑志8蛋。球隊今仍能晉身足總盃決賽，李輝立認為轉捩點是辭退前主教練巴貝利，「轉教練之後球隊團結起來，你找什麼教練也沒用，最重要是教練跟球員夾，令球員對腳肯為你踢波。」

流浪總幹事李輝立。（袁志浩攝）

射手劉智樂則稱，季初屬球隊磨合階段，現時隊友間已熟悉彼此特別與踢法，且有小將表現突出，因此得以進步。「李泳豪，他由季初抽筋，到現在場場踢足、到最尾仍在跑，今場更取得入球，上上落落，助攻助守，傳球也很漂亮，想全部人都認識他。」

李輝立希望球員珍惜難得的爭標機會，好好為決賽準備；劉智樂則認為盃賽一場過，即使兩年前曾慘敗予傑志，球隊今非昔比，「當年（決賽）經驗不夠，我相信球隊進步了，有信心跟任何人鬥過。」