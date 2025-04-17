傑出運動員選舉︱港足連續兩屆當選最隊伍 主教練：不會滿足於此
撰文：袁志浩
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香港足球代表隊連續兩屆成為傑出運動員選舉「最佳運動隊伍」，為今年亞洲盃外圍賽與東亞足球錦標賽決賽周打下強心針。
香港足球代表隊再奪「最佳運動隊伍」，是歷年來第四次獲獎，過去分別為2009年（東亞運金牌）、2015年（港中大戰）及2023年（亞運四強）。
港足去年初相隔56年再參與亞洲盃決賽周，雖然分組賽三戰全敗出局，但中場陳肇鈞對阿聯酋時攻入賽事史上第1000球。港足去年有新帥韋斯活上任，在他帶領下取得國際賽七連勝，包括於主場舉辦的東亞足球錦標賽外圍賽連挫蒙古、中華台北與關島，晉身今年7月舉辦決賽周。
有份參與2009年東亞運及2015年港中大戰的隊長葉鴻輝表示，今次得獎感覺跟昔日相約，但認為當年港隊成就引起更大迴響，「當年大眾氛圍更強，所以沒有想過得獎。」
過去15屆傑出運動員選舉，香港欖球七人男子隊11次成為「最佳運動隊伍」，最多創下「五連霸」，葉鴻輝希望港隊連續兩屆獲獎，只是個開始，「當然想一直拿下去，因為這代表我們有好成績。」
港隊主教練韋斯活也把獎項歸功球員，港隊6月將於亞洲盃外圍賽主場對印度爭出線，他與葉鴻輝都希望球隊可以繼續進步，「我們不會滿足於此，不會想停下步伐」。他也提到港隊另一個目標，是今年7月到韓國參加東亞錦決賽周，與中、日、韓一較高下。
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