港超聯︱傑志吞理文四蛋 伍健公布來季換帥：改革期間陣痛少不免
撰文：袁志浩
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港超聯球會傑志慘吞理文4蛋，今季極大機會四大皆空，會長伍健公布主教練卡度素在今季後將離隊。
傑志周六（12日）作客0：4不敵宿敵理文，屬球會港超聯年代最大敗仗，賽後傑志20戰得35分，落後少打一場、榜首大埔9分，爭標十分渺茫，加上球隊在菁英盃、足總盃與高級組銀牌都出局，今季極有可能四大皆空。
傑志球會會長伍健晚上在社交網站撰寫感受，指球會餘下4場聯賽只屬「例行公事」，「我仍然相信球隊會全力以赴，為下屆做好準備。無疑今季是令人失望的球季，目前多名球員因傷缺陣，球隊表現確實不似預期。15年來首個沒有冠軍的球季已成定局，是時候向前看，為來季做準備。」
他同時公布，今季成為主教練的卡度素季後將會離隊，「卡度素為球隊注入技術性踢法，我個人認為值得肯定，可惜未能為傑志取得應有的成績。卡度素在今個球季完結後，將會卸下主教練一職，在此我和傑志感謝他的努力。接下來我們亦已積極為來季組軍。」
伍健最後表示：「球隊改革期間，陣痛少不免。請給予我們時間，亦相信傑志必定能重返正軌。」
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