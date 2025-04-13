港超聯大埔被東方逼和　主帥：失分非最壞結果　謝家榮指罵巴科爾

港超聯爭標進入最後直路，大埔、東方、理文三隊都有力奪冠，榜首大埔周日（13日）與東方對壘，在早段已領先兩球下終被追和，爭標仍掌主導權。



理文昨日擊敗傑志，追至只落後榜首大埔3分；東方雖與大埔有4分差距，但少踢一場，賽前聯賽爭標形勢緊湊。大埔今季平均每場入2.63球，攻力屬港超之冠，前線正選盧卡斯、馬卡雷拿與陳肇鈞，今季各攻入超過12球，伊高沙托尼亦頻頻助攻。

東方則是港超失球數最少（18球）的一隊，場均只失一球，球隊派共8名守將踢正選，純攻擊球員只得巴科爾、馬希偉與費利蒲薩。

賀爾犯錯導致東方先失波。（袁志浩攝）

然而東方早段短時間內已連失兩球，開賽兩分鐘，賀爾回傳無力被盧卡斯偷波引球推進，單刀輕鬆射入；4分鐘後，大埔右路獲罰球機會，盧卡斯接應伊高傳中頂入，助球隊領先至2：0。

盧卡斯6分鐘已梅開二度。（袁志浩攝）

東方上半場多次傳失波、被逼甩腳下球，20分鐘盧卡斯再把握機會半單刀，只是今次被葉鴻輝出迎封走射門。22分鐘賀爾將功補過，中路轉身離門30多碼射入世界波，追至1：2，但這位守衛之後傳球被截，幾乎再連累球隊失波，只是盧卡斯窄位射遠柱斜出。

大埔55分鐘再拋開比分，馬卡雷拿避開守衛夾擊、一扭三再傳予陳肇鈞，後者挑傳予入楔的伊高沙托尼，左路右腳燙遠柱得手；但5分鐘後亞歷斯祖右路壓落底線，傳予馬希偉近門撞入成2：3。

馬希偉近門撞入。（袁志浩攝）

+ 8

大埔中段因盧卡斯傷出由新援中堅奇雲莫雷拉入替，只能以陳肇鈞作「偽中鋒」，攻力受影響下捱打，至84分鐘被亞歷斯祖禁區內搏得馬卡雷拿侵犯，十二碼由巴科爾射入。最終兩隊踢成3：3，賽後大埔仍排榜首，領先東方與理文4分，但均多踢一場。

大埔守門員謝家榮今仗特別勞氣，下半場巴科爾接應長傳幾乎得手，加比爾呼喝謝家榮應及早出迎沒收皮球，被謝家榮連續兩次大叫「shut up」回應，要由隊友杜國榆介入調停。之後謝家榮出迎接高空球，被巴科爾衝門撞到，後者與加比爾同時倒地，謝家榮即指着巴科爾的頭大罵，再隔着網窩與熱身區的洛迪古斯口角。

謝家榮指，在場上受比賽氣氛影響，加上被人幾次衝門，「點都要企硬」，「上季被巴科爾幾乎踢爆頭，黃牌都沒有，我不知道他是否存心（踢），也未必是球證問題，因為他都是人、可能做錯決定，我只是保護自己，我有火，大家都有火。」

球隊在兩度領先兩球下失分，他認為有點可惜，但強調沒有落敗也有運，「東方從來不易應付，無壞，我們仍是榜首。」

大埔主教練李志堅。（袁志浩攝）

主教練李志堅亦認同，他指不論面對任何球隊都有機會失分，如東方上輪戰和港會，己隊也錯失多次機會，「如果不是輸給港會（今年1月輸0：2）、對南區失分（去年9月和1：1），已經贏（冠軍）了。但足球就是充滿趣味，為什麼東方會失分？為什麼利物浦也失分？英超可以失分，港超Big 4不可以失分？是否太高要求？」

大埔僅餘些微領先優勢，仍掌爭標主導權，李志堅認為球隊目標相對簡單，「只要自己不失分就拿奪冠，但談何容易，都要生生性性。」