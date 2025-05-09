歐霸｜曼聯4：1畢爾包　熱刺2：0波杜基林特　攜手闖5月22日決賽

歐霸盃4強次回合，曼聯主場以4：1擊敗畢爾包，熱刺則作客2：0輕取波杜基林特。兩支英超球隊兩回合合計分別以7：1和5：1淘汰對手，雙雙晉級香港時間5月22日（周四）凌晨3時舉行的歐霸盃決賽。



上回合領先3：0的曼聯，上半場反而率先失球，畢爾包競技在31分鐘憑藉侯利里沙（Mikel Jauregizar）的妙射，領先1：0。

曼聯下半場作出多個調動後如夢初醒，美臣蒙特（Mason Mount）首先在72分鐘禁區內轉身扭腰妙射得手，扳平比分1：1。

曼聯得勢不饒人，其後在79及85分鐘，再憑卡斯米路（Casemiro）和凱倫（Rasmus Højlund）各建一功，比分來到3：1。

近來腳風大順的美臣蒙特（Mason Mount）在補時階段，趁對方門將出迎失誤，吊射得手，以4：1結束比賽，兩回合合計以7：1淘汰畢爾包。

2025年5月8日，歐霸盃次回合，曼聯4：1大勝畢爾包，圖為曼聯中場美臣蒙特（Mason Mount）91分鐘射入球隊第四個入球後與隊友慶祝。（Reuters）

另一邊廂，作客的熱刺分別憑藉前鋒蘇蘭基（Dominic Solanke）和後衛柏度樸路（Pedro Porro）在63及69分鐘各入一球，以2：0輕取挪超球隊波杜基林特。兩回合合計5：1淘汰對手，將於5月22日的歐霸盃決賽與曼聯爭奪下賽季歐聯的參賽資格。