歐霸｜馬古尼再救曼聯　出靚波助首開紀錄　般奴：呢個翼鋒無得頂

哈利馬古尼在曼聯生捱起初充滿壓力，表現起伏不定，惟近年轉趨平穩重拾佳態，更多次開上前線入波拯救曼聯。今仗歐霸四強首回合作客畢爾包，馬古尼並非入球者，卻化身翼鋒邊路出波，讓隊友頂入先開紀錄，為作客大勝一場鋪下坦途。



賽後，曼聯教頭阿莫林笑指這名本身為中堅的戰將「是一名出色的翼鋒（good winger）！」，隊友般奴費南迪斯亦表示：「我可以斷言：這位翼鋒無得頂。」（I said it straight away: what a winger.）

馬古尼自己則表示：「能夠引球推進感覺不錯，隊友顯然相信我可作出傳中。」他又盛讚接應其傳送的曼紐爾烏加迪作出漂亮二傳，並指頭槌入波的卡斯米路很出色。

哈利麥古尼今仗攻守俱佳，助曼聯歐霸四強先勝一場。（Getty Images）

其實馬古尼一向有進攻天份，無論在曼聯或國家隊，每當比賽末段落後時都會開上前線串演中鋒，上仗對里昂更在加時階段入波助曼聯反勝對手。不過他走到邊線進攻並在底線傳中，仍然是令人感到驚奇，難怪連阿莫林亦覺得意外。

他指出：「我們與麥佳亞的人生有時都會遇上艱難時刻，但他所做的一切都是為了球隊好。」阿莫林指曼聯早段陷入苦戰，幸好有馬古尼這類球員，能適應不同位置。他又指任務尚未完成，即使作客贏3球，對方亦同樣有能力在奧脫福贏波。