歐霸｜馬古尼再救曼聯　出靚波助首開紀錄　般奴：呢個翼鋒無得頂

哈利馬古尼在曼聯生捱起初充滿壓力,表現起伏不定,惟近年轉趨平穩重拾佳態,更多次開上前線入波拯救曼聯。今仗歐霸四強首回合作客畢爾包,馬古尼並非入球者,卻化身翼鋒邊路出波,讓隊友頂入先開紀錄,為作客大勝一場鋪下坦途。



賽後,曼聯教頭阿莫林笑指這名本身為中堅的戰將「是一名出色的翼鋒(good winger)!」,隊友般奴費南迪斯亦表示:「我可以斷言:這位翼鋒無得頂。」(I said it straight away: what a winger.)

馬古尼自己則表示:「能夠引球推進感覺不錯,隊友顯然相信我可作出傳中。」他又盛讚接應其傳送的曼紐爾烏加迪作出漂亮二傳,並指頭槌入波的卡斯米路很出色。

哈利麥古尼今仗攻守俱佳,助曼聯歐霸四強先勝一場。(Getty Images)

其實馬古尼一向有進攻天份,無論在曼聯或國家隊,每當比賽末段落後時都會開上前線串演中鋒,上仗對里昂更在加時階段入波助曼聯反勝對手。不過他走到邊線進攻並在底線傳中,仍然是令人感到驚奇,難怪連阿莫林亦覺得意外。

他指出:「我們與麥佳亞的人生有時都會遇上艱難時刻,但他所做的一切都是為了球隊好。」阿莫林指曼聯早段陷入苦戰,幸好有馬古尼這類球員,能適應不同位置。他又指任務尚未完成,即使作客贏3球,對方亦同樣有能力在奧脫福贏波。