歐霸｜曼聯熱刺旗開得勝有望演全英決賽　力爭來季英超歐聯第6席

即使曼聯與熱刺今季位處英超中下游，但來季依然有望出戰歐聯。周四（1日）深夜上演的歐霸盃4強首回合，曼聯﹑熱刺分途贏波，有望合演史上第6次的歐洲賽全英決賽。



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英超踢畢34輪，曼聯與熱刺分別位列第14及第16位，在聯賽的輸波場波比贏波多，但來季歐聯資格依然不是夢。曼聯4強首回合作客畢爾包，主隊35分鐘少踢一人，紅魔鬼乘勢在上半場中後段連入3球，結果意外地以3：0淨勝對手；主場出擊的熱刺，由賓倫莊遜﹑占士麥迪臣及蘇蘭基各建一功，以3：1奏凱。

既衝擊前列無望，又毋須擔心降班，曼聯﹑熱刺專心歐霸盃也是無可厚非，首回合齊齊報捷後，有望攜手晉級。根據體育數據機構Opta的分析，作客贏3球的曼聯，晉級機率高達97%；熱刺晉級機率為91%，而合演全英歐霸決賽的機率更達88%。

根據體育數據網站Opta，曼聯晉級歐霸決賽機率高達97%。（Getty Images）

若然一如推測所料，曼聯與熱刺攜手晉級，將會是歐洲賽史上第6次由英格蘭球隊包辦決賽。在1971/72球季的歐洲足協盃（UEFA Cup，歐霸盃前身），當年熱刺與狼隊在決賽爭冠，熱刺經過兩回合勝出。直至千禧年代，曼聯曾在2007/08球季的歐聯決賽對車路士，2018/19球季更是由英超球隊包辦歐聯及歐霸決賽。

如曼聯與熱刺合演全英決賽的話，篤定來季有6支英超球隊參加歐聯，因為歐霸盃冠軍自動獲得來季歐聯席位，對全季表現飄忽的兩軍是一大鼓舞。