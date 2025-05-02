歐霸盃｜阿莫林讚曼聯一將獻「最佳表現」　談英超歐霸表現落差

歐霸盃4強首回合，曼聯作客3：0大勝畢爾包，主帥阿莫林警告麾下不能掉以輕心。

阿莫林同時點名一名常被譏「水貨」的球員，指他踢出了最好表現。



曼聯作客出名為地獄主場的聖馬美斯球場，把握畢爾包上半場便少踢一人之下，以3：0大勝，大大增加進入決賽的機會。

主帥阿莫林在賽後記招上被問到，這場是否他自去年11月接掌曼聯帥印以來的最佳表現，他道：「不，我覺得這場是最佳表現，是因為無人預期過這樣的賽果。」

曼聯歐霸盃4強首回合作客以3：0擊敗畢爾包。（路透社）

紅魔鬼今季在英超排名第14，但在歐霸盃一路過關斬將，距決賽只差一步，阿莫林談到曼聯在聯賽和歐洲賽的表現落差時，他指一切是運氣使然：「人生和體育的其中一個元素是運氣，在英超，有時我們一開局就落後0：1，就很難踢；在歐霸，今年我們在一些關鍵時刻有點運氣，而我們也踢得好。」

阿莫林直指無人預期曼聯可作客大勝畢爾包。（路透社）

阿莫林亦稱讚前鋒凱倫今仗的表現，這名上季以7200萬英鎊加盟曼聯的前鋒表現一直平平無奇，甚至被嘲「水貨」，阿莫林指這名丹麥前鋒今仗交出了他在自己麾下的最佳表現：「我覺得這是他在我內任的最佳表現，他幫了球隊很多，能控得皮球並造出攻勢。」他又以今仗在邊線助攻獲大讚的哈利馬古尼為例，「凱倫今仗做得好，但跟哈利一樣，他需要明白，即使陷入困境，也是可以改變的。」

阿莫林大讚凱倫（圖）今仗的表現。（Getty Images）

他強調，曼聯仍未入決賽，「球員們需要去思考次回合，尤其是首20分鐘，這場比賽將會相當難踢。」他認為在卡斯米路為曼聯打開紀錄前，比賽局勢完全不同，「今仗像看了兩場比賽——首25分鐘我們取得入球前，直到對手拿到紅牌後，局面才改變。首30分鐘，對手有入球機會但未能把握，之後就連射門也不多。」