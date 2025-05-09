單車奧運換人風波｜單車會發聲明致歉：時間倉促致溝通不足

中國香港單車總會主席梁鴻德爆出「詐病門」，他被指在2024年巴黎奧運隊內選拔期間，為了擸得一席後補分發的女子個人公路計時賽（後稱「計時賽」）名額，遊說已獲女子個人公路賽（後稱「大組」）及女子場地全能賽（後稱「全能」）入場券的李思穎，將大組名額讓予隊友梁穎儀，好讓梁能符合資格出戰計時賽，然後梁陣前稱病退出大組，令李思穎以後備身份重奪大組名額，達成賽前兼戰大組及全能的意願。梁鴻德的建議未獲單車總會義務秘書長及領隊認同，最終沒有實行。

「詐病門」昨日被傳媒報道，經過一日發酵，單車總會今日（9日）發出聲明，未有承認或否認「詐病」一說，但對遴選過程因時間倉促導致溝通不足而產生誤會及不安致歉，並因應獨立調查小組報告，繼續與港協暨奧委會跟進相關事宜。



「詐病門」昨日被傳媒廣泛報道，單車總會今晚在官方網站上載聲明，未有就「限閱文件」的內容回應，亦未正面承認或否認曾否出現「詐病」一說，但表示遴選過程時間倉促，溝通不足導致誤會，亦令持份者感到不安，會方就此致歉。聲明全文如下：

中國香港單車總會（總會）近日接獲傳媒查詢，關於2024年巴黎奧運女子單車項目遴選程序的指控。

總會於2024年12月，已收到匿名投訴相關事宜，總會執行委員會亦已就指控展開調查及討論，並於2025年2月26日委派獨立調查小組進行調查，相關調查報告已於2025年4月1日呈交執行委員會及港協暨奧委會審閱，事件仍在處理中。

總會對於遴選事件過程中，由於時間倉促，因溝通不足而造成持份者產生誤會或不安謹此致歉。並將因應獨立調查小組報告，協同港協暨奧委會確定相關跟進事宜。

謝謝。

中國香港單車總會謹啟



中國香港單車總會主席梁鴻德。（高詩琦攝）

香港單車隊在2023年10月及2024年4月，分別獲得巴黎奧運女子大組及女子全能入場券各一張，需經隊內選拔決定入場券誰屬。根據選拔機制，李思穎在兩個賽項的排名積分最高，因而獲得大組及全能參賽資格。

幾日後，單車總會收到港協暨奧委會通知，港隊以後補身份獲得一席計時賽名額，但參賽運動員必須同時角逐其他項目，換言之港隊只得李思穎符合資格。

單車總會秘書處與總教練海達飛及李思穎就計時賽資格舉行線上會議，李表明只希望參加大組及場地，不欲兼戰三項。不過，有指單車總會主席梁鴻德會後私下聯絡李思穎，提出本文開首列明的「詐病」安排，令港隊能夠全取大組、計時及全能3個參賽名額，並派遣李思穎和梁穎儀2名運動員前赴巴黎，而李思穎最終又因梁穎儀稱病，可以如願出戰大組及全能。

梁鴻德的建議不獲單車會義務秘書長梁志華及領隊陳國基認同，未有成事，港隊最終只派李思穎一人出戰大組及全能，另有劉允祐角逐男子個人公路賽。